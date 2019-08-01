Цитата: peshexod:

Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы. Так что пожалуйста не надо бумаги.

Мне за последнее время. лично дважды по серьезному приходилось сталкиваться с "красаучегами" от цифровизации в Казахстане.

Первый, когда даже через "НГ" обращался помочь с документами для "Кушмурунская баба Маша" . Почти год и баба Маша умерла так и не увидев своего удостоверения и пенсии. А вместе с документами, она так и не увидела мед работника. Хотя даже аким области взял дело на контроль и Нуротан

Второй случай с марта этого года и по сей день: Обратились юридическая компания из г.Омск помочь в получении обычной справки о рождении нашей бывшей Кушмурунки. Она трагически погибла и нужна очень срочно справка. Не свидетельство о рождении а простая заверенная справка, что такая то родилась день месяц и год в городе Кушмурун, ну и родители. Написал город, потому как в начале 50-х Кушмурун был городом, потом п.г.т. а сейчас просто поселок типа села. Прислали мне доверенность на всякий случай. В общем все что надо. Но местный ЦОН к сожалению оказался не способным напрямую сделать такую справку. Появились разные варианты и я решил обратиться на прямую в архив Аулиекольского района. Позвонил и получил ответ, почему россияне не обращаются официально?

Но Россияне сказали что это долго а времени нет ждать. На что он мне "выдал" да, что вы говорите, мы в Казахстане давно оцифрованы и все происходит быстро и .д. и т.п. В общем, нам пришлось обратиться к акиму Аулиекольского района Кисикову. Который быстро с реагировал и уже через неделю в Омск пришла нужная им справка из архива. Этот было в июне. Вроде ведь хеппи энд? А нет, нет уважаемые. Справка то пришла, но с "небольшой" ошибкой, просто "обычная" небрежность. Сегодня 1 августа а дело стоит на месте из за этой справки! Больше 4-х месяцев. А ведь там судьбы людей,человек трагически погиб, семья дети внуки...

Вот такие "красаучеги". Вот такая Казахстанская цЫфровизацЫя" У нас в Казахстане все чаще сидят родственники а не умные специалисты. А с родственников же не спросишь, их не заставишь работать как следует. Правильно, же?

Лично я как предприниматель постоянно пользуюсь услугами цифровой налоговой отчетностью, всеми сервисами налогового кабинета и егов. Также как во многих делах использую интернет банкинг и т.д. и т.п. И это все здорово, но...

Факты есть факты и от правды не убежишь!



[Исправлено: Кушмурунец23, 01.08.2019 - 15:48]