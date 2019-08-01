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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про деревню пиши,

Алекс, через 33 минуты, пойду обед - готовить.

Сегодня у меня, палочки из рыбного филе.
И наверное гречневая каша...
:lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Какой то Акиматовец - сказал...


ну раз он сказал , так тому и быть.
он наверное и тучи может разгонять, и морозы руками отводить.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас уже Уборка, закончилась.


так это первая наверное еще.
вторая же еще будет.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вторая же еще будет.

Да, наверное, масличные, ещё - не убирали.
Рапс, подсолнухи,лён. Рапс и подсолнухи,
точно есть, в деревне, да ещё - кукуруза... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня у меня, палочки из рыбного филе.


палочки мне тоже нравятся. из филе.
они у нас дороже мяса.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
, да ещё - кукуруза...


кукуруза помню в конце августа еще стоит у вас.
неубранная.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кукуруза помню в конце августа

Да, это которая - на зерно... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 01.08.2019 - 15:58]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Комментарий проходит проверку.

:lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Комментарий проходит проверку.

ОМ,ты такой - счастливый!
В лотерею,чтоли , выиграл?... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 01.08.2019 - 15:59]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-)

Оччень - заметно... :lol: :lol: :lol:
Но я - щастливей... :-) :-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты такой - счастливый!


издеваются,да?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
издеваются,да?

А я - покушал, рыбнын палочки.
И так мне спать - захотелось... :lol: :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
рыбнын палочки. И так мне спать - захотелось.


ты их где, не в аптеке покупал?
может они от бессонницы, со спец добавками?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
может они от бессонницы,

Пойду, кофе - пить... :lol: :oops:
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