Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1383





(Пользователи) Сообщений: 10490

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 17:25 Это была хохма, чтоб весьма ценящий юмор интеллектуальный посетитель Медузы посмеялся в обеденный перерыв на рабочем месте и перепостил это в виде демотиватора или фотожаб.

https://meduza.io/

Хотя если спрашивать у бабушек 80+ с деревнюшек тамбовской области...

В любом случае рад, что вы стали искать инфо на позитивных ресурсах, и ваш лексикон оброс медузой, дождем и веником. Скоро вы изменитесь, причем сильно и заметно.