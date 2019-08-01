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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.
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§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот про цифрофизацию.
Марь Иванна затаскивает в класс первоклашкам компьютер.
-Дети,сколько здесь компьютеров?
-(хором) Одииин!
Она затаскивает еще два.
-А теперь сколько?
-Триии!
Вытаскивает один комп из класса.
-А теперь?
-Дваааа!
Вытирает пот со лба:- Раньше с яблоками было легче!
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* peshexod
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3391
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
если мозгами не доросли или мошной отощали, и просто вернуться к нормальной старой бумажной практике?
Пожалуйста не надо! Я почувствовал себя буквально счастливым человеком, когда первый раз обратился в ЦОН, потом и налоговую оцифровали так я вообще был в шоке! Ведь как раньше было, в налоговую только на коленках и задом вперёд, а теперь красота, номерок взял, бумажку заполнил и в окошко, через отмеренное время забрал. А последние несколько лет так и вообще не хожу, отчетность в кабинете налогоплательщика, налоги через приложение - красотень!

Да, бывает такое, "кое где и кое кто" не дорабатывают. А причина на мой взгляд всё та же! Выделяют деньги, отдают подрят, а контролировать и спрашивать никто не может или не хочет по причине природной лени или по причине "тесного" знакомства заказчика с подрядчиком. Возьмите хоть историю с очередями в садики, смешно было наблюдать как тупят и отмазываются.
Проблема кадровая, создать качественный ресурс и обслуживать, а затем научить пользоваться всеми чудесами.
Проблема техническая, далеко не всегда достаточно мощностей серверов и выделенных скоростей интернета.
Новая проблема, постоянные попытки контролировать весь трафик в стране тоже мешает свободному датаобмену.

Всё в мире относительно! Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы.
Так что пожалуйста не надо бумаги.

[Исправлено: peshexod, 01.08.2019 - 13:05]
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* Ольга Колоколова
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2332
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.08.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так что пожалуйста не надо бумаги.
Конечно не надо! Кому нужна бумага вместо цифры). Но если цифры не-ту-сплошь-и-ряд-ом, то чего ж людям неделями ждать? Или делайте цифру по уму, или подпирайте ее бумагой, когда косячит. Иначе - бардак.
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