peshexod Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3391

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:04 Код: если мозгами не доросли или мошной отощали, и просто вернуться к нормальной старой бумажной практике?



Да, бывает такое, "кое где и кое кто" не дорабатывают. А причина на мой взгляд всё та же! Выделяют деньги, отдают подрят, а контролировать и спрашивать никто не может или не хочет по причине природной лени или по причине "тесного" знакомства заказчика с подрядчиком. Возьмите хоть историю с очередями в садики, смешно было наблюдать как тупят и отмазываются.

Проблема кадровая, создать качественный ресурс и обслуживать, а затем научить пользоваться всеми чудесами.

Проблема техническая, далеко не всегда достаточно мощностей серверов и выделенных скоростей интернета.

Новая проблема, постоянные попытки контролировать весь трафик в стране тоже мешает свободному датаобмену.



Всё в мире относительно! Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы.

Так что пожалуйста не надо бумаги.



[Исправлено: peshexod, 01.08.2019 - 13:05]