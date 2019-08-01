Цитата: - Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ.

Мне вот интересно, сколько лет на своем посту этот товарищ? и сколько раз за все это время делалась обрезка большей части деревьев в городе? Я в городе живу больше 15 лет и впервые вижу такое? неужели деревья так резко все постарели? Или такие мероприятия делаются раз в 30-40-50 лет?



[Исправлено: Сергей_я, 01.08.2019 - 13:16]