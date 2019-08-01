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§ NG.kz
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что в Костанае по проспекту Абая взялись обрезать нижние ветви лиственниц, читатели "НГ" сообщили 10 июля. Сообщения об этом поступали несколько раз. Люди были возмущены бессмысленностью этой операции и даже прямо называли ее вредительством.
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* Серый волк
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 12:15
Комментарий удален модератором.
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* Сергей_я
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ.

Мне вот интересно, сколько лет на своем посту этот товарищ? и сколько раз за все это время делалась обрезка большей части деревьев в городе? Я в городе живу больше 15 лет и впервые вижу такое? неужели деревья так резко все постарели? Или такие мероприятия делаются раз в 30-40-50 лет?

[Исправлено: Сергей_я, 01.08.2019 - 13:16]
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* peshexod
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3391
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Кто-нибудь ответит за это?

Я бы поставил вопрос так: Фамилия ответственного?

"27 февраля дано поручение" Кому дано? Фамилия?
Код:
ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности

Какая именно ответственность и по какой статье?!
Кому нужны поручения, если они не выполняются?
Или дающий поручения не в авторитете, либо исполнителя на плаху!

Уже крови хочу этих вредителей! Слов не достаточно!
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* zloy kyrgyz
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 13:17
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