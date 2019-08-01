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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не пали Herra и


не будет меня называть как там, граммар...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И я хочу новый временный аккаунт с ником - "командующий вселенной"


как бы прокомментировать правильно. по медицински..
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игорь Васильевич снова в строю? :-o
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как бы прокомментировать правильно

Могу картинкой.

Опять нормально картингу с сети не загрузишь.. :-x

[Исправлено: Обликоморале, 01.08.2019 - 10:54]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Могу картинкой

Чота не очень открывается ))) а это точно картинка?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, клевая, заберу себе на аватарку для второго аккаунта
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Могу картинкой.


а медбратья в кадр не попали?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
медбратья

Медсестричек ему надо-сексисту :lol: и именно таких

шоб не расслаблялся
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а медбратья в кадр не попали?

Они вчера Курчавым занимались, его раздвоением личности :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять нас в краску вгоняют (((.
Последняя часть беседы была самая содержательная, имхо.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но провокационную прессу не читаю. Изжога на неё брат.

Россияне стали реже смотреть федеральные телеканалы, выяснили социологи Левада-центра. 35% опрошенных черпает информацию из независимых СМИ. Около трети смотрят видеоблоги, половина пользуются мессенджером WhatsApp. Не моё, скопипастил с РБК.
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Страница 92 из 92«1...909192
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