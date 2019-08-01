Серый волк Re: В едином дружном нур-порыве #5





(Пользователи) Сообщений: 10475

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 05:35 Следующий источник статуй и улиц жил по соседству, дверью напротив в Киргизии, но газа у него на статуи из золота размером с телебашню не оказалось.

Памятники, улицы конечно как и положено в деспотиях были. Месяц назад парламент его лишал неприкосновенности, а прокуроры сейчас соревнуются в подсчётах сколько уголовных дел на нем каждый может соорудить. у некоторых пять, у некоторых шесть, а у некоторых многоэтажные конструкции грезятся с лифтом для перемещения по томам.



Все это веселье сопровождается конечно идущей под откос экономикой, Но обладателя улиц имени себя неожиданно вывезли спецбортом в Москву, где Путин ему пожал руку и пообещал всесторонне любить нового президента и его экономику, если старого не будут сажать. Миллион киргизских дворников в Москве с воодушевлением и надеждой встретили это решение.



Персонаж ещё один жил по другую сторону Каспия.

И вздыхая говорил: ну что я могу поделать, народ любит меня.



И долго уговаривал людей не ставить ему памятники при жизни даже уже изготовленные.

Народ воспринял это серьёзно и после смерти Алиева памятники таки набросились как за углом ждали.

Один даже обраружили в Мексике и его со скандалом пришлось демонтировать, так как сообщество потребовало убрать диктатора который бы мог оставить негативное восприятие о городе.

Та же судьба постигла и добравшийся в Канаду, где общественность вдруг оказалась против авторитарного господина на улицах в виде памятника.

Ну что поделать.

Народ так любил его.

Правда нужно сказать образовании на нефтедоллары и помидородоллары было.