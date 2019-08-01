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§ NG.kz
В едином дружном нур-порыве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...
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§ vofkakst
Re: В едином дружном нур-порыве
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем законы не описаны,мораторий - так,просто страшное слово. Сверху сказали- снизу побежали делать. Не устали еще лизать то?)))
Смешно...но А.Альжанов достоин уважения,на мой взгляд. Хоть один не проплаченный нурлыкуновец, так держать
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для начала прольём немного бальзама на Денисова и компанию, запевавшую басни с топорами и оды на этом собрании.
Так и не смог понять кто там с топором в басне, бородатый подпольный вахабит или непосредственный начальник совсем на мясника с топором и колодой не похожий.
Ну ладно, басня есть басня, сюжет наверное такой, восток дело сами знаете тонкое, судя по залу им очень понравилась и наверное исполнителю бурные разбурные аплодисменты простукули.


Мы же этим басенникам оправдания постараемся в географии отыскать. Есть таки ещё страны где правителям при жизни ставили памятники, статуи, бюсты, ономастили посёлки, и конечно куда без них целые улицы вместе с живыми жителями. :-)
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


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Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так статуйные страны чемпионы, где при жизни правителям больше всего досталось (статуй)
Правда для таких стран список не нужен, их можно пересчитать по пальцам.
И что удивительно часть населения в таких странах как раз и умеет считать только на пальцах и вознесение статуй как-то очень синхронно происходило с исчезнновением образования, выборов, смены власти и всё более походило на смешные сказки про восточных правителей.

Два примера прямо рядом.
Первый конечно все угадают.
Туркмения с бесчисленным количеством статуй Туркменбаши Ниязову, включая апофеоз золотую статую в 82 метра. Конечно населенные пункты улицы бюсты и бюстищи всё было ещё при жизни но повально стало загромождать пространства при его кончине.
Но потом что-то заело и плодить стали меньше и слава аллаху иначе бы статуй стало больше живых людей.
А новый президент как-то в выступлении исключил некоторую часть титулов на очередную годовщину смерти великого с десятком титулов и вслед за этим неизменное произнесение многочисленных титулов на всех малочисленных но горячо одинаковых СМИ стало одинаково синхронно редеть, как несчастные деревья в Костанае на улицах.

В конце концов памятники были разобраны, спилены, сдернуты, переставлены на окраины, во дворы, и даже созданы были места их утилизации. :-)
А улицы пришлось переименовать снова в что-то другое. Правда с уничтожением культа прежнего лидера нации начал вдруг отрастать новый и уже с памятниками.
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


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Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного ещё бальзама собравшимся, что они не единственные на планете. :-)
Мраморный постамент высотой 15 метров сейчас венчает изваяние туркменского лидера верхом на ахалтекинском скакуне из бронзы и покрытом сусальным золотом в 24 карата. Общая высота монумента достигает 21 метра. Для сравнения всего на этаж меньше высоты бывшего обкома Партии в Костанае, где заседает обл акимат,
Статую Бердымухамедова с рукой вверх выполнил скульптор Сарагт Бабаев. кому еще из лидеров постсоветских республик были воздвигнуты прижизненные памятники, а кто удостоился такой чести только после ухода в мир иной считали не раз.
Таким образом Туркмения с большим отрывом лидирует по делу памятников и улиц, по части экономики страна все увереннее утопает в экономическом кризисе и это не удивительно когда главной специальностью было произнесение хвалебных од, липовых отчётов о благополучии перед населением и вышестоящими и памятникоделательство.
А реальное образование всё более хромало и дохромало. Производства отправились к праотцам как многим это знакомо и у нас. Хвалебные оды же важнее.
А открывать можно и липовые имитации новых производств для красивых отчетов.
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующий источник статуй и улиц жил по соседству, дверью напротив в Киргизии, но газа у него на статуи из золота размером с телебашню не оказалось.
Памятники, улицы конечно как и положено в деспотиях были. Месяц назад парламент его лишал неприкосновенности, а прокуроры сейчас соревнуются в подсчётах сколько уголовных дел на нем каждый может соорудить. у некоторых пять, у некоторых шесть, а у некоторых многоэтажные конструкции грезятся с лифтом для перемещения по томам.
:-)
Все это веселье сопровождается конечно идущей под откос экономикой, Но обладателя улиц имени себя неожиданно вывезли спецбортом в Москву, где Путин ему пожал руку и пообещал всесторонне любить нового президента и его экономику, если старого не будут сажать. Миллион киргизских дворников в Москве с воодушевлением и надеждой встретили это решение.

Персонаж ещё один жил по другую сторону Каспия.
И вздыхая говорил: ну что я могу поделать, народ любит меня.

И долго уговаривал людей не ставить ему памятники при жизни даже уже изготовленные.
Народ воспринял это серьёзно и после смерти Алиева памятники таки набросились как за углом ждали.
Один даже обраружили в Мексике и его со скандалом пришлось демонтировать, так как сообщество потребовало убрать диктатора который бы мог оставить негативное восприятие о городе.
Та же судьба постигла и добравшийся в Канаду, где общественность вдруг оказалась против авторитарного господина на улицах в виде памятника.
Ну что поделать.
Народ так любил его.
Правда нужно сказать образовании на нефтедоллары и помидородоллары было.
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернемся к нашим курам.
Говорить что-то этим собравшимся настолько бесполезно. Насколько показал всего один молодой человек присутствовавший. Ну примерно как стучащим лбом в пол сектантам рассказывать о ядерно-резонансных технологиях и будущем ядерной физики.
Они когда нибудь прозреют. Не скоро и явно не все.
Намного важнее очень хорошо понимать, что нужно спасать не их, а других людей от них.

Кроме этих странных стран ещё много прошедших без памятникво и с ними по пути шершавых режимов, но есть одно общее. Как только вырастает культ, сразу исчезают реальные выборы. За этим вокруг отрастает окружение, под которое отрастает специфическая экономика под их нужды, Неконкурентная и почти всегда ущербная и сырьевая.
Следом падает образование, сырью оно не нужно, за образованием идет одичание масс, и оно уже даже полезно. Система становится самоподдеживающейся. Массы сами ставят памятники и улицы просят.

А затем приходит пушистый северный зверёк. С имитацией образования и экономикой сырья под отдельный клан он всегда приходит. Исключений не любит и приходит, часто без спроса. :-)

И вот тут то как повезёт. Будущего никто не знает. Ираки, Ливии, египты, тунисы, туркмении, киргизии и длинный список, включая весь восточный блок стран Европы, когда они бежали от нас.
Некоторые к удивлению своему прозревают когда кушать становится совсем нечего и все украдено или разрушено настолько что ничего не производится.
Единственной выехавшей оттуда страной, где по описанной причине не стало кушать рядом с памятниками вождю стал Китай.
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китай. Где чашка риса была отнюдь не мифическая мерилом богатства. Там очень быстро посчитали сколько ещё смогут терпеть голодный коммунизм и когда перестанут терпеть и выйдут с палками и камнями и быстро посчитав, что кривых патронов к кривым копиям автоматов не хватит наваяли ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ.
Несогласных правда немного постреляли.
Но китай готов был всегда расправиться с любым количеством собстванного населения.
И постреляв на следующий день с китайской невозмутимостью стали заниаматься экономикой в первую очередь.
Остальные либо догнивают, либо статуи у них смели революции. Всё очень просто, сейчас нужны две вещи. Если не хотеть гнить у этих улиц.

Повернуть сознание к изменению в сторону необходимости создания реальной работающей экономической программы, к реальному очищению от убивающей регионы коррупции, и к качественным реформам образования, чтоб от производства нурлыкунов перейти к производству инженеров как в Тайване или Сингапуре.
Естественно этого боится существующая номенклатура наверху и хорошо устроившиеся жулики коррупционеры в регионах.
От этого мы и можем видеть активное пложение на форумах всех этих выскочивших утырков защитников коррупционеров.
Они будут изо всех сил раздувать культ даже вопреки воле Елбасы. Когда носители культа превращаются в толпу — они способны забить любого кто будет говорить о модернизации экономики и прогрессе. Это модель их безопасности и сохранности их ценностей.
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* Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 05:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно понятно что они разрушительны для страны. И приведут в пропасть коррупции и тьму беззакония.

Первое что может сделать любой образованный человек — это говорить о необходимости серьёзнейших просчитанных экономических программ совершенно новых исключающих коррупцию.
Если посмотреть, то выжили относительно с небольшими потерями только Китай с программой серьезной коренной модернизации экономики и хорошо вышла Польша, когда взамен революционера Леха Валенсы последовательно меняла правительства и президента на каждых выборах в сторону все более глубоких экономических программ.
И от разрушительных девяностых быстро выросла в стабильно развивающуюся экономику, только благодаря тому, что в конкурентной свалке евросоюза главное поставили на то, что лучшие умы должны день и ночь думать над экономическими программами, а не памятниками и ономастией всего подряд. Хотя там и это было, и пропагандисты визжали как недорезанные. Но экономика им была в сто крат важнее и выиграли.
Сейчас из восточной Европы самая сильная.

Всё можно писать что очень много букав,
Кто первый напишет, тому в акимате обещают ящик печенья и бочку варенья, как предателю Мальчишу-Плохишу. :lol:
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§ Козлов я
Re: В едином дружном нур-порыве
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.08.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* alex_60
Re: В едином дружном нур-порыве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///в силу его исторической миссии имеется особый статус в истории современного независимого Казахстана.//

по логике того кто это сказал, этот статус позволяет
изменять историю,
ходить по головам прославивших в том числе и степь,
в угоду этого особого статуса.
можно все что хочешь творить.
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§ Обликоморале
В едином дружном нур-порыве
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
хорошо вышла Польша

Тут и тутслегка за Польшу к размышлению. Было время нам и Грузию со странами Проебалтики в пример ставили. Сейчас за них молчок. :lol:
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§ Ваш земляк
Re: В едином дружном нур-порыве
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное позорище! Фарс! Типа что-то от людей зависит. Может хватит уже делать вид? Хотелось бы ещё много чего написать, но модеры не пропустят, а то вообще в читатели переведут.
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§ JereK
Re: В едином дружном нур-порыве
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1395
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:


В целом все по делу и с основным согласен, однако непонятна мотивация для написания столь обширного поста. :-) Для небольшого количества все еще остающихся тут адекватных граждан происходящие вещи куда ближе к шкуре, однако и они уже плюнули на подобное словоблудие и начали искать место с более пригодным для жизни климатом.
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* zloy kyrgyz
Re: В едином дружном нур-порыве
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркадий Семенович Денисов мой кумир, самое лучшее выступление по переименованию было у него, остальные мямли могли и не выходить, кратко, четко, локанично
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