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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг, а кто тут теперь главный в деревеньке? :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а кто тут теперь главный в деревеньке? :-)

Ну конечно - не Я... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь начнут - деревья кронировать... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорила мне мама, в детстве - "Armer Viktor"...
:-o Бедный Виктор, это -переводится... :-o
Не знаю, что она имела ввиду?...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем - Привет, от 0.7 Litra... :lol:
Вчера разговаривал с ним... :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 4223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну конечно - не Я.


ну ты не грусти.
про деревню пиши, коней ,птичек фоткай.
еду опять же.
в понедельник будешь как огурчик.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вчера разговаривал с ним.


да, и врать можно. типа шутки.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в понедельник будешь как огурчик.

Правильно меня предупреждал 0.7 ещё пару
лет - назад. Чтобы я не лез в чужую - песочницу,
и тем более - не кидался - песком... :lol: :oops: :-P
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