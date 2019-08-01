drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1652





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Регистрация: 31.07.10 (Пользователи) Отправлено: - 12:01 Цитата: maxsaf:

а кто тут теперь главный в деревеньке? а кто тут теперь главный в деревеньке?

Ну конечно - не Я...