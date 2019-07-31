Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1356





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 22:04 Цитата: maxsaf:

зря они меня в команду ее берут, я бы на одних только стишках за неделю до начальника отдела дослужился Правда, по двойному тарифу, ну не гоже за прозу и поэзию - одинаковый гонорар )) зря они меня в команду ее берут, я бы на одних только стишках за неделю до начальника отдела дослужилсяПравда, по двойному тарифу, ну не гоже за прозу и поэзию - одинаковый гонорар ))

Пожалей город пожалуйста! Там же для этого пирамида вершиной вниз.

Чтоб обеспечить тебе ставку нужно на распилах улиц украсть десять миллионов. Потом эта сумма спускаясь по иерархии будет худеть, чтоб к тебе, как нижрей точке этой превернутой пирамиды тыс 30-50 пришло на кончике.

Дороги в городе и так уже едва в состоянии делать на оставшееся, про тротуары забыть можно совсем, деревья с улиц города на дрова допиливают.