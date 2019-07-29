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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Да в зале, судя по всему, была обычная биомасса в большинстве своем. Отрыжка " одобрямс" из печального

Ну наконец, поздравляю с открытием.
Следующий этап постараться заметить трех специльно отряженных поголосить за эдаких петушков с перьями чуть цветастее чем у ничего не понимающей из происходящего мышиной массы позади.

Эти точно знали почём они продают совесть.
Точнее думали, что знали, но на самом деле совершили своё репутационное самоубийство.

Проголосовать по этому поводу можно в этом голосовании, если кто ещё не видел: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38184&forumid=2
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§ elektron
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //- Неужели никто не против переименования? Все за? Нет? Отлично! - начал свое выступление Аслан АЛЬЖАНОВ. - Сам елбасы неоднократно говорил, что против названий его именем проспектов, объектов, как и просто добавление приставки Нур. По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева. Он почти 30 лет управлял страной, и даже сложив полномочия, продолжает занимать ключевые посты. Его имя и так носят многие объекты. Почти 30 лет его выбирали президентом. Считаю этого достаточно, чтобы выразить елбасы свое уважение. Считаю, что имя Гагарина вы сейчас немного принизили. Он не просто первый человек, полетевший в космос, он человек планетарного масштаба, лидер всего научно-технического прогресса, его имя знают во всем мире.//

Пока такие люди в стране есть, не всё ещё потеряно.
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.07.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарисч Курчатов умер, теперь я за него) я думал давно уже все поняли что у людей тут бывает раздвоение личности на два аккаунта, законами сообщества это вроде не запрещено,жалко Курчатова погиб в расцвете..
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у людей тут бывает раздвоение личности на два аккаунта, законами сообщества это вроде не запрещено,

Первое не беда, это лечится
А вот второе, нарушение правил форума.
И "курчавый" такой провал себе не позволил
Но если Вам закон не писан, всегда рады :lol:

[Исправлено: elektron, 31.07.2019 - 18:45]
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
курчавый

Я только начал к нему привязываться :-o :lol:
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Решения вселенной командующего обсуждению не подлежат ;-)
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* drakon
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16948
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
законами сообщества это вроде не запрещено,

Правилами форума, мне кажется - запрещено.
Если - нет, я себе ещё 3 сделаю... :lol: :-o
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в правилах пока найти немогу, но если запрещено то я извиняюсь перед админами перед форумчанами,могу удалить свой аккаунт и вы обо мне никогда больше не услышите(
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* Настенька
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 01.08.19 - 00:09
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вы обо мне никогда больше не услышите(

Ну это вряд ли ))
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

2.3. Запрещается регистрация:
пункт 2.3
2.3.3. Под двумя и более никами (двойная регистрация), захват ников (регистрация ников с целью препятствования использования их другими).
ПС: запрещена. Вперёд к действию!

[Исправлено: elektron, 31.07.2019 - 19:16]
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь перед админами сайта и благородными форумчанами за нарушение правил форума я офф 8-)
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Извиняюсь

Наврятли организаторы фейковых слушаний поступят также.
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