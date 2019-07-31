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§ NG.kz
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.
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§ elektron
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ребята молодцы.

Поддерживаю, благодаря таким, вроде простым, но в тоже не обыденным действиям. Всплывает ужасная правда, о том как такие мероприятия проводятся. Могу только удачи пожелать и справедливости торжествование!
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§ maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всплывает ужасная правда, о том как такие мероприятия проводятся

Ребята и не ожидали,
что их в засаде поджидали.
Или их месседжи читают,
Или свои своих же сдали :-)
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Вот я о том же) пришли двое,в полицию приехало-трое

Цитата:
Игорь Васильевич:
вы думаете они на заводах,фабриках работают?

ВЫ статью вообще читали? Рекомендую прочесть.
Цитата: //В тот же день после опроса на места работ активистов начали звонить из акимата и грозить, что у их работодателей будут проблемы, однако активисты все равно решили поделиться результатами//

Зачем нести бред? Хоби?
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью с СВ согласен, дело для прокуратуры. Такими методами дороги в будущее нет и не может быть.
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


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Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Зачем нести бред? Хоби?

Простыняких именно так и делал, нес бред, искажал, не видел факты и во всех случаях неизменно облинял жителей. Или методичка одна, или лицо одно и вдруг снова заплатили за работу.
Тот персонаж помнится исчез с какого-то первого числа резко перестал писать, по всей видимости контракт закончился. Посмотрим кому из этих тружеников форумных оплатили работу в августе. ;-)
И не измелилось ли распределение их грязных ролей.
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§ Борьба с тупизмом
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Борьба с тупизмом


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Сообщений: 23
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 31.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень сомнительная новость. Как кто-то кому-то сообщил, что несколько активистов. Это как новости, что "британские ученые доказали....". Ну, давайте смотреть правде в глаза такие новости и выходы на улицу ничто иное, как провокация. Ей бог лучше бы город вышли убрали, чем ерундой занимались! :-x
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§ abaika95
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
abaika95


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Сообщений: 118
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.07.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то интересная логика у лемура по кличке электрон, в каком месте статьи написано что активисты работают именно на каком либо предприятии как доказывает товарисч серый волк? Правильно ни в каком, это у вас "хоби" такое передергивать и не аргументировать ?

Со слов активистов их работодателям звонили на работу.... А самих работодателей никто спросить не хочет?
У работодателей возникнут проблемы..если это правда то это интересный момент,то есть активисты болт ложили на все вытекающие проблемы у посторонних людей главное красиво выступить?

И прекратите разговоры про то что ребята не ждали засады, они же не Бэтман тихий и бесшумный,они работают на публику открыто их цель подписчики и лайки, поэтому каждый свой шаг они записывают и выкладывают

Задержали зря вот действительно зря, мы ж не в России где наркотики активистам подкидывают, можно было и пустить их на слушание по итогу вышло бы с Альжановым трое несогласных. Плюрализм мнений в действии

Есть такая старая Сталинская формула критикуешь-предлагай,почему бы не рассмотреть вопрос о трудоустройстве ребят на госслужбу? Ребята активные готовы за народ день и ночь на мероприятия ходить, акции устраивать,опросы с населением праводить -красота, соцзанятость для Гайни и отдел образования для Мади а потом посмотрим на результат :-)
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять противоречия очередного бреда
Цитата:
abaika95:
в каком месте статьи написано что активисты работают именно на каком либо предприятии

Цитата:
abaika95:
Со слов активистов их работодателям звонили на работу.

Определитесь "уважаемый" что сказать то хотел? ;-) Цитата:
abaika95:
А самих работодателей никто спросить не хочет?

Ну так позвони и спроси, или опять другие работу работать должны? 8-)
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Есть такая старая Сталинская формула критикуешь-предлагай,почему бы не рассмотреть вопрос о трудоустройстве ребят на госслужбу?

Во Сталина вспомнили, а не в демократию ли стремимся?Цитата:
abaika95:
почему бы не рассмотреть вопрос о трудоустройстве ребят на госслужбу

Ну да само то, что бы потом таких же отлавливать? 8-)
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§ maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
почему бы не рассмотреть вопрос о трудоустройстве ребят на госслужбу

Меня, меня возьмите ))
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§ maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
Ей бог лучше бы город вышли убрали, чем ерундой занимались!

А почему вам можно, а им нельзя ерундой заниматься? ))
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§ abaika95
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лемур электрон понять (или делает вид) никак не может что я не доказываю что ребята совсем нигде не работают, я пытаюсь вам обьяснить что они не работают на "предприятии" в том смысле в котором подразумевает товарисч серый волк
работать продавая мороженое и работать на предприятии разные вещи нет?
:-)
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§ maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А вы тут от "предприятия" или так, "мороженками приторговываете"
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Есть такая старая Сталинская формула

Кстати при Сталине все эти переименовальщики улиц, городов и населённых пунктов, сидели бы давно, лес валили или в рудниках разных на благо Родины сотрудничали бы. 8-)
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