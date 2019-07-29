elektron Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против... #241





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3306

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:09 Цитата: //- Неужели никто не против переименования? Все за? Нет? Отлично! - начал свое выступление Аслан АЛЬЖАНОВ. - Сам елбасы неоднократно говорил, что против названий его именем проспектов, объектов, как и просто добавление приставки Нур. По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева. Он почти 30 лет управлял страной, и даже сложив полномочия, продолжает занимать ключевые посты. Его имя и так носят многие объекты. Почти 30 лет его выбирали президентом. Считаю этого достаточно, чтобы выразить елбасы свое уважение. Считаю, что имя Гагарина вы сейчас немного принизили. Он не просто первый человек, полетевший в космос, он человек планетарного масштаба, лидер всего научно-технического прогресса, его имя знают во всем мире.//



Пока такие люди в стране есть, не всё ещё потеряно.