abaika95 Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 118

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:59 Какая то интересная логика у лемура по кличке электрон, в каком месте статьи написано что активисты работают именно на каком либо предприятии как доказывает товарисч серый волк? Правильно ни в каком, это у вас "хоби" такое передергивать и не аргументировать ?



Со слов активистов их работодателям звонили на работу.... А самих работодателей никто спросить не хочет?

У работодателей возникнут проблемы..если это правда то это интересный момент,то есть активисты болт ложили на все вытекающие проблемы у посторонних людей главное красиво выступить?



И прекратите разговоры про то что ребята не ждали засады, они же не Бэтман тихий и бесшумный,они работают на публику открыто их цель подписчики и лайки, поэтому каждый свой шаг они записывают и выкладывают



Задержали зря вот действительно зря, мы ж не в России где наркотики активистам подкидывают, можно было и пустить их на слушание по итогу вышло бы с Альжановым трое несогласных. Плюрализм мнений в действии



Есть такая старая Сталинская формула критикуешь-предлагай,почему бы не рассмотреть вопрос о трудоустройстве ребят на госслужбу? Ребята активные готовы за народ день и ночь на мероприятия ходить, акции устраивать,опросы с населением праводить -красота, соцзанятость для Гайни и отдел образования для Мади а потом посмотрим на результат