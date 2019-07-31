elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1646





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3297

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:20 Белеет парус одинокий,

в тумане моря голубом,

Что ищет он в краю далёком,

что кинул он в краю родном.

Играют волны, ветер свищет

и мачта гнётся и скрипит

увы он счастия не ищет

и не от счастия бежит

Под ним струя светлей лазури,

над ним луч солнца золотой.

А он мятежный ищет бури

как будто в буре есть покой.



Так на взлёт по памяти

