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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 110 из 110«1...108109110
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попью чайку - Англицкого, с лимоном.

И пойду, погуляю - немного... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И пойду, погуляю - немного...

После чая, то? А не опасно? Может для храбрости чего прежде принять? :lol:
Рюмка, рюмка водки на столе! :lol: :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Рюмка, рюмка водки на столе! :lol: :lol: ;-)

Вот - зашёл в магазин, увидел,хотел - купить.

Но увидел, на этикетке - огонь и решил,
что этот ЭРОС, опасный. Начну ещё к новым
гражданкам приставать. И про меня в районной,
бесплатной газете - напишут... :lol: :oops: :-x
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и решил,что этот ЭРОС, опасный

Да не, это хороший, во если бы ЭКСПОС был, тогда да, осторожней быть нужно :lol:
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2490
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

С огнем на этикетке и надписью - осторожно, можно спалиться ))
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
осторожно, можно спалиться ))

Да ну, приятный сюрпрайс для Барбары, делов то! ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Виктор, опрошалку в НГ нашёл?
Гляжу переместили, теперь и я нахожу и вижу :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Гляжу переместили,

Да нет, у меня на том же месте-
осталась. Может новую - переместят... :lol: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати Виктор, опрошалку в НГ нашёл?

Это ты наверное Серого, голосовалку - нашёл?...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёто сегодня -
Злой Чечен ползёт на берег,
Точит свой Кинжал... :-o
М.Ю. Лермонтов
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белеет парус одинокий,
в тумане моря голубом,
Что ищет он в краю далёком,
что кинул он в краю родном.
Играют волны, ветер свищет
и мачта гнётся и скрипит
увы он счастия не ищет
и не от счастия бежит
Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой.
А он мятежный ищет бури
как будто в буре есть покой.

Так на взлёт по памяти
;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так на взлёт по памяти

Я думал, чего меня - ищут?
Оказывается в этом году было-
50 лет - окончания школы... :lol: :oops:
Не знаю, собирались Одноклассники
или нет?... :oops:
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