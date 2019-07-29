Серый волк Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин #3





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:44 Поехали! Голосование 2 по Гагарину открыто!



В день полета в Космос Юрия Гагарина Литературная газет сместила шапку названия далеко вниз полосы.



Вместо названия газету озаглавило крупное, во всю ширину полосы слово "СВЕРШИЛОСЬ".

Экземлпяр этой газеты от 13 апреля года выхода человечества в космос и сейчас наверное можно найти в библиотеках, даже в Кустанае, если библиотеки не украли у города чиновники, как часть их в Костанае.

