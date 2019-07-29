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≡ Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Голосование:  Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного (И возможно Денисова, пока не подтверждено) не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине, и в страну где родился Гагарин
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы добавил не появляться в странах над которыми пролетал Юра.
Пусть едут в Антарктиду с пингвинами айсберги переименовывать.
:-)
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поехали! Голосование 2 по Гагарину открыто!

В день полета в Космос Юрия Гагарина Литературная газет сместила шапку названия далеко вниз полосы.

Вместо названия газету озаглавило крупное, во всю ширину полосы слово "СВЕРШИЛОСЬ".
Экземлпяр этой газеты от 13 апреля года выхода человечества в космос и сейчас наверное можно найти в библиотеках, даже в Кустанае, если библиотеки не украли у города чиновники, как часть их в Костанае.
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 01:43
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 21:12
Комментарий проходит проверку.
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§ Гога
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.07.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да у этих *господ* в кавычках - уже , наверное , давно имеется краснокожая книжица , только они её не вытаскивают из штанин.
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§ elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый, может Жалыбин? а не Жулебин…
Мой отец с одним Жалыбиным работал, но этот и в подмётки тому не годится...
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