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§ NG.kz
Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36337
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены звонившие в call-центр линии "103" станции скорой неотложной медицинской помощи. Ими
оказались 4 несовершеннолетних жителей Костанайского района.
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§ Серый волк
Re: Детей, терроризирующих телефонные линии скорой помощи в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно статье родителям грозит штраф в 15 МРП (37 8575 тенге).
У вас тут что-то с цифрами, надеюсь не с МРП или Не с математикой. :-)

Для детей и точного ощущения своих целей в этом открытом мире завтра 1 августа вечером на телеканале Дождь в эфире программа о школьниках и выпускниках, уехавших с семьями учиться в цивилизованные страны, и учащихся сейча в ведущих ВУЗах мира.
Ценности их жизни будут перед вами, чем живут, как учатся, куда ходят, как общаются и что думают.
Завтра вечером на Дожде большая подробная и как всегда интересная съемка.

Следите за анонсами программ на канале, должны начать включать в рекламу анонс сегодня вечером. https://tvrain.ru/ Это намного более позитивно звонков в скорую даже для младших классов
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§ seroff
Re: Детей, терроризирующих телефонные линии скорой помощи в...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 31.07.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно статье родителям грозит штраф в 15 МРП (37 8575 тенге).Это что за число такое новое?
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§ сайлау курманов
Re: Детей, терроризирующих телефонные линии скорой помощи в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.07.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпороть надо публично Вместе с родителями
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* Rexyn
Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 154
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 31.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У вас тут что-то с цифрами, надеюсь не с МРП или Не с математикой.

Ага, с цифрами :-) Задели случайно соседнюю клавишу, когда набирали. Спасибо, что заметили, исправили.

Цитата:

seroff:
Это что за число такое новое?

Очепятка)
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§ Серый волк
Re: Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn: га, с цифрами :-) Задели случайно соседнюю клавишу, когда набирали.

Спасибо, а то все наверное переполошились резким ростом экономики и МРП.
Если что, приходите в ракетные войска, там очень много разных интересных кнопок на карте мира! ;-)
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