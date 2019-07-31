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§ NG.kz
Влиять на управление пенсионными активами смогут только те, у кого больше 8 млн тенге накоплений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36337
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы выбрать компанию для управления своими пенсионными накоплениями, мужчинам нужно будет сначала накопить 8 млн, а женщинам – 10 млн тенге.
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§ сайлау курманов
Re: Влиять на управление пенсионными активами смогут только те,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.07.19 - 22:09
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Re: Влиять на управление пенсионными активами смогут только те,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная статья однако:
цитата:
"Но в новой концепции уточняется, что такое право вкладчики получат только по достижении так называемого порога достаточности."
Можно поимённо пожалуйста? Не ну честно, кто и как, честным трудом может:
цитата "для женщин – свыше 10,1 млн тенге; для мужчин – свыше 8,2 млн тенге."
накопить на пенсию?
Учитывая, что женщинам в КЗ не учитываю стаж беременности и по уходу за ребёнком.
Объясните мне, как женщина должна и может такую сумму накопить на пенсионные отчисления. Дарига, разве что? :-x
Хотя и остальных человек 30-ть -50-ть можно было бы тоже поимённо назвать. Вот так законы для граждан? что не новость, просто возрадоваться не могу! 8-)
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§ elektron
Re: Влиять на управление пенсионными активами смогут только те,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же нужно в течении 40 лет беспрерывного стажа по 20,8 тыс теньге отчислять? или по 30-ть тыс в течении 30-ти лет отчислять :-o
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