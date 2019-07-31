elektron Re: Влиять на управление пенсионными активами смогут только те,... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3297

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:25 Интересная статья однако:

цитата:

"Но в новой концепции уточняется, что такое право вкладчики получат только по достижении так называемого порога достаточности."

Можно поимённо пожалуйста? Не ну честно, кто и как, честным трудом может:

цитата "для женщин – свыше 10,1 млн тенге; для мужчин – свыше 8,2 млн тенге."

накопить на пенсию?

Учитывая, что женщинам в КЗ не учитываю стаж беременности и по уходу за ребёнком.

Объясните мне, как женщина должна и может такую сумму накопить на пенсионные отчисления. Дарига, разве что?

Хотя и остальных человек 30-ть -50-ть можно было бы тоже поимённо назвать. Вот так законы для граждан? что не новость, просто возрадоваться не могу!