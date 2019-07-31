/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Легковой автомобиль врезался в микроавтобус в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Легковой автомобиль врезался в микроавтобус в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36337
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло около 19.50 на перекрестке улиц Тауелсиздик и Каирбекова. По сообщению очевидцев, микроавтобус марки "Фольксваген" стоял на светофоре, когда в него врезался легковой автомобиль.
Читать новость

* drakon
Re: Легковой автомобиль врезался в микроавтобус в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16945
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот никогда не думал.
Что ДТП -зависит от гос.номеров... :lol: :-o
Профайл

§ elektron
Легковой автомобиль врезался в микроавтобус в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что ДТП -зависит от гос.номеров..

от названия улиц наверное, т-здик, это что и где вообще?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 4
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх