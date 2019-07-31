maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #1352





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2489

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 Я не понял, а что, ночная смена коментаторов сегодня на дежурство не заступает? )))



PS: зря они меня в команду ее берут, я бы на одних только стишках за неделю до начальника отдела дослужился

Правда, по двойному тарифу, ну не гоже за прозу и поэзию - одинаковый гонорар ))