drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1638





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16939

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:23 Цитата: elektron:

Рюмка, рюмка водки на столе! Рюмка, рюмка водки на столе!

Вот - зашёл в магазин, увидел,хотел - купить.



Но увидел, на этикетке - огонь и решил,

что этот ЭРОС, опасный. Начну ещё к новым

гражданкам приставать. И про меня в районной,

бесплатной газете - напишут...