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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2489
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но может он вернётся в качестве Доктора Павлова!

Только после хорошей взбучки от начальства и курсов повышения квалификации в Агентстве интернет исследований ( у ольгинских, пригожинских и т.п. ) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2489
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понял, а что, ночная смена коментаторов сегодня на дежурство не заступает? )))

PS: зря они меня в команду ее берут, я бы на одних только стишках за неделю до начальника отдела дослужился :lol:
Правда, по двойному тарифу, ну не гоже за прозу и поэзию - одинаковый гонорар ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я не понял, а что, ночная смена коментаторов сегодня на дежурство не заступает? )))

У них "разгон" некогда ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как сегодня они давно уже не "палились" 8-)
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