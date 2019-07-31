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≡ В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.
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§ elektron
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ребята молодцы.

Поддерживаю, благодаря таким, вроде простым, но в тоже не обыденным действиям. Всплывает ужасная правда, о том как такие мероприятия проводятся. Могу только удачи пожелать и справедливости торжествование!
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* maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2489
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всплывает ужасная правда, о том как такие мероприятия проводятся

Ребята и не ожидали,
что их в засаде поджидали.
Или их месседжи читают,
Или свои своих же сдали :-)
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Вот я о том же) пришли двое,в полицию приехало-трое

Цитата:
Игорь Васильевич:
вы думаете они на заводах,фабриках работают?

ВЫ статью вообще читали? Рекомендую прочесть.
Цитата: //В тот же день после опроса на места работ активистов начали звонить из акимата и грозить, что у их работодателей будут проблемы, однако активисты все равно решили поделиться результатами//

Зачем нести бред? Хоби?
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§ elektron
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью с СВ согласен, дело для прокуратуры. Такими методами дороги в будущее нет и не может быть.
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* Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10464
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 21:28
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