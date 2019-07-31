Цитата: Игорь Васильевич:

Вот я о том же) пришли двое,в полицию приехало-трое

Цитата: Игорь Васильевич:

вы думаете они на заводах,фабриках работают?

ВЫ статью вообще читали? Рекомендую прочесть.

Цитата: //В тот же день после опроса на места работ активистов начали звонить из акимата и грозить, что у их работодателей будут проблемы, однако активисты все равно решили поделиться результатами//



Зачем нести бред? Хоби?