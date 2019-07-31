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≡ В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.
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§ Игорь Васильевич
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 17:54
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 17:59
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


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Сообщений: 10460
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу звонков и угроз - это серьёзное заявление с далеко идущими последствиями и для страны и для политики и для экономики.
Либо человек должен ответить за свои слова в суде.
Либо чиновники лишиться должностей и свободы.

Нужно в этом тщательно разбираться. Угрозы предпрятиям это террор с глубокими эконмическими последствиями.
И далеко не дешевым шпикам-болтунам на форуме.
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 18:02
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§ Игорь Васильевич
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 18:04
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 18:06
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 18:08
Комментарий удален модератором.
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§ Игорь Васильевич
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 18:11
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 18:19
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10460
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 18:20
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§ Игорь Васильевич
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 18:25
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10460
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 18:29
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10460
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 18:34
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10460
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 18:46
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* Обликоморале
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Обликоморале


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Сообщений: 6484
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво тут ветку почистили. Видимо был не хилый ор. Даже Дракоше прилетело.
А ребята молодцы. Они четко знали на что шли (про задержание думаю тоже), с реально конкретным вопросом, который волнует большинство жителей города.
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