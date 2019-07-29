abaika95 "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц #232





(Полноправные пользователи) Сообщений: 113

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:45 О ребята проснулись вы чьих будете? Из нижний Саксонии как дракоша? Из Дубны как Серый, или еще из какой нибудь Силезии?

Да конечно вместо того чтобы ответить лучше оскорбить, оскорбиться или еще похихикать между собой на какие то отвлеченные темы, психолог бы сейчас как нибудь это по умному обозвал, синдром типичного формучанина например)

с великим Бывалым меня сравнивать конечно не стОит, ну а про ЭКСПО, так я и не утверждал что это крутая идея, типичный провальный пшик, как и у России с ее Сколково, олимпиадами и чемпионатами, но я то хотябы могу признать ошибки своего государства, и принципы мои от этого не рушаться, а все остольные тут как деревянные болванчики заладили одно и тоже: все плохо, ничего не измениться и мы самые умные, лол))