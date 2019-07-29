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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11766
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.07.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В конце концов придя в магазин бытовой техники вы выбираете только между сочетаниями букв "индезит" и "бирюса", или всё-таки хотите чтобы у вас был хороший, качественный холодильник?

Ты даже себе не представляешь - сколько копий сломано в борьбе любителей Никон и Кэнон, а также Автокад и Архикад (узкоспециализировано, но всё же).
А название улицы - вопрос более серьёзный.
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.07.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эк "Курчатова" прорвало! Резвится на форуме!
А вы, джентльмены, продолжаете предоставлять ему возможность покрасоваться. Ничего оригинального он не сказал, всё ещё до него было сказано Бывалым. Не стоит на ЭТО отвечать
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§ Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10460
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эк "Курчатова" прорвало! Резвится на форуме!

А где остальные были, как отрезало на два часа? А тут бац и разом в одну минуту появились.
Тайное совещание закончилось?
И не забывайте его в подсобке, а то оставили его одного единственного и целых два часа отдувался один, вспотел весь наверное. :-)
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11766
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.07.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ничего оригинального он не сказал, всё ещё до него было сказано Бывалым.

Не стОит так оскорблять Бывалого - тот пограмотнее был.
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
и чем это не понты перед миром как пресловутое ЭКСПО?

Ваш ответ насчет экспо засчитан, так можете детям и рассказывать :lol:
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не стОит так оскорблять Бывалого - тот пограмотнее был.

Согласен. Да только на стёб всё это откровенный, больше похоже. Большего бреда в жизни не читал.
Чел развлекается так. Права Таноми. Нечего отвечать, пусть тихо сам с собой и ведёт беседу. :lol: 8-)
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* Butch
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

И я с Вами в полной мере согласен. И возможно мою мысль можно понять и в этом ключе. Однако подразумевалось иное. Насколько разумно, имея массу проблем практического свойства ("отсутствие холодильника"), тратить время, силы, средства в размышлениях о том какое из сочетаний письменных знаков вызывает более длительный оргазм? Да, черт побери, за время размышлений продукты портятся всё сильнее и быстрее просто потому что холодильника нет. А самое удручающее то, что результатом-то станет покупка шильдика, стоимостью в половину самого агрегата, с надписью "наиболее-вписывающейся-в-интерьер" и приклеивание его на свой "хрущёвский", в котором в плюс 35 продукты так и продолжат дальше портиться, :-(
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.07.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О ребята проснулись вы чьих будете? Из нижний Саксонии как дракоша? Из Дубны как Серый, или еще из какой нибудь Силезии?
Да конечно вместо того чтобы ответить лучше оскорбить, оскорбиться или еще похихикать между собой на какие то отвлеченные темы, психолог бы сейчас как нибудь это по умному обозвал, синдром типичного формучанина например)
с великим Бывалым меня сравнивать конечно не стОит, ну а про ЭКСПО, так я и не утверждал что это крутая идея, типичный провальный пшик, как и у России с ее Сколково, олимпиадами и чемпионатами, но я то хотябы могу признать ошибки своего государства, и принципы мои от этого не рушаться, а все остольные тут как деревянные болванчики заладили одно и тоже: все плохо, ничего не измениться и мы самые умные, лол))
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
с великим Бывалым меня сравнивать конечно не стОит,

А никто и не сравнивает именно Вас, завышенная самооценка? :lol: :-P
Цитата:
abaika95:
ничего не измениться и мы самые умные, лол))

Ну и что изменится, пост #194, правда опять таки не к Вам, так и остался без ответа. ;-) 8-)
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да к стати сегодня в другой ветке мы узнали, как проводилось "свободное" волеизъявление,
всея Костаная в пользу переименования. Это так к слову о демократии и свободе слова.
Даже на работу ребятам звонили, проблемы обещали 8-) А в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо! ;-)
ПС: Вам там самим не страшно, от того, что и как происходит и делается? И кем и для чего или зачем? Просто удивительно.

[Исправлено: elektron, 31.07.2019 - 14:58]
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6484
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот "мурзилки" и расчехлились. Идёт уже не чем не прекрытый стёб и забалтывание тем. Очень дешевый прием. Сколько их уже тут было, но так ничего нового эти труженики пустозвонства и откровенного бла-бла так и не придумали. Только и могут на все отвечать в стиле клеше "сам дурак".
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А никто и не сравнивает именно Вас, завышенная самооценка?

Абайка с Курчавым рабочими местами поменялись ))). Так спалиться )))
Цитата:
abaika95:
ну а про ЭКСПО, так я и не утверждал

Дык никто вас вроде и не спрашивал, позовите курчавого, пусть отвечает сам ))
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6484
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Оба на. Судя по твоему ответу. Игорь Василич и ты одно лицо.
Вот ведь засада. Перепутал персонажей и спалился. :lol:
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Точно так же и слушания прошли. Два с половиной человека расклонировали на полный зал )))
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6484
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да в зале, судя по всему, была обычная биомасса в большинстве своем.
Отрыжка " одобрямс" из печального прошлого застойных времен партсобраний.
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