Цитата: Butch:

В конце концов придя в магазин бытовой техники вы выбираете только между сочетаниями букв "индезит" и "бирюса", или всё-таки хотите чтобы у вас был хороший, качественный холодильник?

Ты даже себе не представляешь - сколько копий сломано в борьбе любителей Никон и Кэнон, а также Автокад и Архикад (узкоспециализировано, но всё же).

А название улицы - вопрос более серьёзный.