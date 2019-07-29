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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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* Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


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Сообщений: 11765
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.07.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В конце концов придя в магазин бытовой техники вы выбираете только между сочетаниями букв "индезит" и "бирюса", или всё-таки хотите чтобы у вас был хороший, качественный холодильник?

Ты даже себе не представляешь - сколько копий сломано в борьбе любителей Никон и Кэнон, а также Автокад и Архикад (узкоспециализировано, но всё же).
А название улицы - вопрос более серьёзный.
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