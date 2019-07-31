Серый волк В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan #32





(Пользователи) Сообщений: 10459

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:00 По поводу звонков и угроз - это серьёзное заявление с далеко идущими последствиями и для страны и для политики и для экономики.

Либо человек должен ответить за свои слова в суде.

Либо чиновники лишиться должностей и свободы.



Нужно в этом тщательно разбираться. Угрозы предпрятиям это террор с глубокими эконмическими последствиями.

И далеко не дешевым шпикам-болтунам на форуме.