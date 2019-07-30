Добринцофф Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех? #3





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:09 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35650?1564495007 невольно вспомнил очередные громкие слова главы региона на активе в городском акимате прошлой весной. Источник:

Стесняюсь спросить,а вы бываете на активах в городском акимате?



Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35650?1564495007 Так, что граждане чиновники вы или пустые вазоны уберите, или цветы в них посадите… Источник:

да убрать конечно и проблем не будет,а ещё можно подлянку подкинуть какому нибудь госучереждению переставить,пусть потом они мучаются.

Или новый челендж замутить по Кустанаю"переставь вазон "называется,пусть гуляют по городу пока до областного акимата не дойдут