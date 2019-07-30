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§ NG.kz
Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, проходя по делам мимо здания бывшей поликлиники по проспекту Аль-Фараби в районе остановки «Магазин Юбилейный», невольно вспомнил очередные громкие слова главы региона на активе в городском акимате прошлой весной. Тогда он заявил в присутствии около трехсот подчиненных и разного рода предпринимателей, что «…за облик Костаная стыдно!».
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§ Игорь Васильевич
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю скинуться и Юджина в Управление Архитектуры и градостроительства устроить по блату) город потерял такого урбаниста что Варламов со своими велодорожками рядом не стоял, браво Юджин!! ;-)
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§ Обликоморале
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, Юджин.
Классно ты их ткнул в вазоны.
Тут даже нету слов для комментариев.
Просто стыд и срам - наглядный. :lol:
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§ Добринцофф
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6632
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
невольно вспомнил очередные громкие слова главы региона на активе в городском акимате прошлой весной. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35650?1564495007

Стесняюсь спросить,а вы бываете на активах в городском акимате?

Цитата:
Так, что граждане чиновники вы или пустые вазоны уберите, или цветы в них посадите… Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35650?1564495007

да убрать конечно и проблем не будет,а ещё можно подлянку подкинуть какому нибудь госучереждению переставить,пусть потом они мучаются.
Или новый челендж замутить по Кустанаю"переставь вазон "называется,пусть гуляют по городу пока до областного акимата не дойдут :-)
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* Серый волк
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10459
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 02:34
Комментарий удален модератором.
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§ Сергей_я
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2749
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.07.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто нынешний аким не может/не хочет/не заинтересован делать деньги на озеленении. Зато с успехом делает их на асфальте и брусчатке. Либо возможно это не сам аким, а тот кто отвечает за это.
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§ peshexod
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 31.07.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В своё время страшными вазонами весь город заставили и теперь они зачем? Эдакий памятник непродуманности и непоследовательности. Растут же в стационарных клумбах цветы, красиво и бетонные глыбы вид не портят.
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