|Цитата:
А вот после этих слов действительно понял, что ты не очень умён.
Вы тут все да этой тактикой пользуетесь оскорбить а потом что-то доказывать?)
или вы с обликоморале один человек?)
Цитата:
Гай Фокс. Или ты тут один , типа, умный?
У вас милейший раздвоение личности то я не очень умен то типа умный) Апределитесь! (голосом Януковича)
Цитата:
Тогда шло соревнование между мировоззрениями - капиталистическим и коммунистическим.
и кто победил в итоге?))расскажите нам интересно
Цитата:
Страна, только что победившая во Второй Мировой, восставшая буквально из пепла, смогла ПЕРВОЙ запустить, искусственный спутник Земли, запустить человека в космос, запустить первый атомный реактор( спасибо человеку на твоей аве!). И никто ей не помогал!
Да только половина населения союза жила как в Африке сейчас живут, зато дааа мы первые везде, и чем это не понты перед миром как пресловутое ЭКСПО?
Цитата:
Ну а что сделал Назарбаев?! Получил руки страну в которой не было разрухи, с развитой промышленностью. И что мы имеем в итоге?! Сырьевой придаток!
Вот точь в точь я могу тоже сказать про любую постсоветскую страну и про Россию в частности) и обратите внимание милейший, я вам про Назарбаева ничего не говорил вопрос то был про Гагарина) и если уж на то пошло назовите мне постсоветскую страну в которой все настолько отлично что аж слюнки текут охота туда переехать)