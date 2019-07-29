Цитата: Для тех, кто в танке - здесь говорят о переименовании улицы, а не о достижениях постсоветских государств. Хотя для тебя главное - увести разговор в сторону



Цитата: Вопрос сейчас стоит о том, зачем переименовывать улицу Гагарина в улицу Назарбаева! Один первым побывал в космосе, а второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством)



Ну так и разговаривайте о переименованиях, зачем уводить разговор в плоскость кто летал в космос а кто нет?) Карбышев вон тоже в космос не летел давайте переименуем его улицу и Вы милейший сами задели тему социально-экономической ситуации в Казахстане никто вас за язык не тянул)



А как тогда сравнивать эти две личности? один космонавт другой бывший президент, да никак- это личности из разных мифологий один из древне-совесткой, другой из ново-нуровской



Если вы не знали в любой даже в продвинутой демократичной стране мира есть отделы пропаганды только называются они везде по разному в СССР был отдел идеологии при КПСС, в нацисткой Германии имперское министерство народного просвещения и пропаганды, в Путинской России центральная служба коммуникации при администрации президента РФ, в США вообще заувалировано Совет управляющих по вопросам вещания о как)



Так вот все эти ведомства занимаются созданием "великого государственного мифа" для народа, что-бы у обывателя не возникал вопрос сидя дома у телевизора с банкой пива а для чего он живет? в союзе человек знал для чего, в Америке морпех тоже знает для чего потому-что "великий государственный миф" работал, в Казахстане "великий государственный миф" построен на личности первого президента на его заслугах при удержании государства от внутренних и внешних воин, меж-национальных,религиозных,расовых конфликтов и какому-никакому экономическому подъему в нулевых, но в Казахстане есть и другой "госмиф" старый советский от него никуда не деться и нужно постараться как-то уместить два мифа на одной плоскости, в ходе чего и возникают такие диспуты у нас с вами))



И сейчас барабанная дробь, главный тезис Киселева: "вы хотите как на Украине?" чтобы как у них советское все отменить и запретить а новый Украинский миф самостийности и незалежности возвести в культ) я лично не хочу, я за дуализм и плюрализм всего на свете, Гагарин великий представитель своего (советского) народа, Назарбаев не прям что уж великий будем честны но один из умнейших и сильнейших политиков на постсоветском пространстве, теперь у нас есть улица названная его именем, и улица названная именем великого космонавта, я рад, а вы?