|Цитата:
Вашу бредятину не читаю, просто рядом застрял ваш пустой проплаченный коррупционерами вброс.
Не читает и активно при этом отвечает как таг?)
Цитата:
тоб биллинг звонков - вещественные доказательства зачистили в базах.
Ух вы какой продуманный, ваша контора именно так да работает?)
Цитата:
Есть данные о совершении преступления в виде угроз предприятиям страны!
Да какие предприятия то? (голосом братишки из фильма зеленый слоник) в статье не слова о предприятиях) конечно сейчас уже надоевшую здесь всем фразу скажу, простите меня пожалуйста великодушно за такую мерзость но "по старым методичкам работаете?" )
Цитата:
Представьте себе, что SIEMENS открыл в нашем городе завод, чтоб на месте собирать оборудование самой передовой энергетики и комфортабльные поезда 21 века. (ближайшие филиалы в РФ и Турции) А затем последует звонок из акимата в офис Siemens директору филиала: "слыш, хочешь я тебе проблемы организую?"
Серому что в лоб что по лбу, про какие-то предприятия все несет, тут давеча говорили вы вроде из Дубны не из Германии откуда такая информативность о том как у них там в Германиях с надоедливыми дела решают?