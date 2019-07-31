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Из акимата Звонили на работу и угрожали целым предприятиям"
Предприятиям?)) вы думаете они на заводах,фабриках работают? бедные трудяги, пролетариат у нас оказывается обижают
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Представьте себе бургомист в Германии звонит в автоконцерны Ауди, фольксваген и произвдодителю поездов, электроники связи и энергетики SIEMENS и угрожает: "у тебя проблем будет куча"
Знаете я это отчетливо представил в полне такое может быть, мы в разведках не работаем и у нас данных как в Германии решают такие проблемы нет если у вас есть предоставте нам пруфы пожалуйста
Цитата:
В газете приведена информация совершения должностного преступления. Антигосударственной угрозы от людей обличенных властью и направленной на предпрития страны. ТРЕБУЮ РАССЛЕДОВАНИЯ
вот именно что расследования, вся статья написан со слов кого? правильно активистов, а они могли что? правильно наплести всего что угодно, благо они не поведали как их каленым железом пытали в участке)
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Мне даже при этом абсолютно не важно кто там стоял и с чем.
понятно что вам неважно, главное чтоб буча была пожещще)