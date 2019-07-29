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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 31.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джон Кеннеди, 35-й президент США, которого убили.
«Для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали».
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот после этих слов действительно понял, что ты не очень умён.


Вы тут все да этой тактикой пользуетесь оскорбить а потом что-то доказывать?)
или вы с обликоморале один человек?)

Цитата:
Гай Фокс. Или ты тут один , типа, умный?


У вас милейший раздвоение личности то я не очень умен то типа умный) Апределитесь! (голосом Януковича)

Цитата:
Тогда шло соревнование между мировоззрениями - капиталистическим и коммунистическим.


и кто победил в итоге?))расскажите нам интересно

Цитата:
Страна, только что победившая во Второй Мировой, восставшая буквально из пепла, смогла ПЕРВОЙ запустить, искусственный спутник Земли, запустить человека в космос, запустить первый атомный реактор( спасибо человеку на твоей аве!). И никто ей не помогал!


Да только половина населения союза жила как в Африке сейчас живут, зато дааа мы первые везде, и чем это не понты перед миром как пресловутое ЭКСПО?


Цитата:
Ну а что сделал Назарбаев?! Получил руки страну в которой не было разрухи, с развитой промышленностью. И что мы имеем в итоге?! Сырьевой придаток!


Вот точь в точь я могу тоже сказать про любую постсоветскую страну и про Россию в частности) и обратите внимание милейший, я вам про Назарбаева ничего не говорил вопрос то был про Гагарина) и если уж на то пошло назовите мне постсоветскую страну в которой все настолько отлично что аж слюнки текут охота туда переехать)
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали»


Да умный президент был за что же его убили ?) и раз к Америке перешли хотя это как я понял любимая тема злого киргизца

Раз важнейшие вещи это полеты в космос почему тогда США свернула свою космическую программу после распада СССР? луну и марс не покоряют,один Илон Маск частник пыжится со своими ракетами да и ему паходу надоело уже, после 91-го как-то сразу космос стал не важнейшей вещью для нации)
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


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Сообщений: 2224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Вопрос сейчас стоит о том, зачем переименовывать улицу Гагарина в улицу Назарбаева! Один первым побывал в космосе, а второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством). Кто из них более достоин?
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос сейчас стоит о том


Вопрос этот уже не стоит, уже все решено большинством голосующих)

Цитата:
Один первым побывал в космосе


Улица его имени осталась в Костанае если вы не в курсе, можете туда привести своих детей и рассказывать про подвиги

Цитата:
второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством)


Это вы сейчас про Ельцина? Путина? Лукашенко? Ниязова? Алиева? Кучму? Януковича? Порошенко? потому-что они все так то подходят вам не кажется?)

Я уже писал вам выше назовите постсоветское государство которое достигло мировых успехов во всем, что-бы с ним можно было сравнить наш бедный Казахстан?
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Я уже писал вам выше назовите постсоветское государство которое достигло мировых успехов во всем, что-бы с ним можно было сравнить наш бедный Казахстан?

Для тех, кто в танке - здесь говорят о переименовании улицы, а не о достижениях постсоветских государств. Хотя для тебя главное - увести разговор в сторону. ///

[Исправлено: Iney, 31.07.2019 - 15:44]
Профайл

§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 15:41
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: Вопрос сейчас стоит о том, зачем переименовывать улицу Гагарина в улицу Назарбаева! Один первым побывал в космосе, а второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством). Кто из них более достоин?

У них вопрос отвлечения тем. Один из приёмов, забалтывание и отвлечение.

Намного страшнее разрушенной промышленности и украденной у города всей собственности глубокая деградация среди населения.

Промышленность разрушенную, как после ковровых бомбардировок можно отстроить. Для преобразований в головах людей в сторону цивилизованного общества понадобится два поколения при более сложных и дорогих мер, чем бетон и производственные линии. И при том, что эти усилия будут правильными.

Пока мы видим нанятых коррупционерами тужащихся людей на форуме, которые вам демонстрирую все самые ядерные методики из методичек, чтоб коррупционное болото было в сохранности.
Цитата:
Игорь Васильевич: Вопрос этот уже не стоит, уже все решено большинством голосующих)


Большинство голосующих от 90 до 95% оказалось против. Если посмотреть на настоящее мнение больше двухсот человек голосовало на форуме и как выяснилось был опрос на улице, в теме которого сейчас все коррупционные тролли тусуются. Собрание акимата оказалось некачественной нелегитимной клоунадой. Сейчас в той теме задержания активиста будет интересная куча-мала из этих проплаченных. Оборжаться можно будет, как на изнанку выворачиваться будут и факты выворачивать. :lol:
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомню результаты опроса более 120 человек приняло участие. Что показательно.

https://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=668

И что самое удивительное совпадает кажется с опросами на улице активистом.

Не хотят люди улицу Назарбаева.
А спевшиеся с отребьем коррумпированные чиновники явно пошли против города и против горожан.
Ну а наёмников появившихся на форуме с минимумом сообщений, и характерно топящих за жульё, только слепой наверное не заметит :-)
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для тех, кто в танке - здесь говорят о переименовании улицы, а не о достижениях постсоветских государств. Хотя для тебя главное - увести разговор в сторону


Цитата:
Вопрос сейчас стоит о том, зачем переименовывать улицу Гагарина в улицу Назарбаева! Один первым побывал в космосе, а второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством)


Ну так и разговаривайте о переименованиях, зачем уводить разговор в плоскость кто летал в космос а кто нет?) Карбышев вон тоже в космос не летел давайте переименуем его улицу и Вы милейший сами задели тему социально-экономической ситуации в Казахстане никто вас за язык не тянул)

А как тогда сравнивать эти две личности? один космонавт другой бывший президент, да никак- это личности из разных мифологий один из древне-совесткой, другой из ново-нуровской

Если вы не знали в любой даже в продвинутой демократичной стране мира есть отделы пропаганды только называются они везде по разному в СССР был отдел идеологии при КПСС, в нацисткой Германии имперское министерство народного просвещения и пропаганды, в Путинской России центральная служба коммуникации при администрации президента РФ, в США вообще заувалировано Совет управляющих по вопросам вещания о как)

Так вот все эти ведомства занимаются созданием "великого государственного мифа" для народа, что-бы у обывателя не возникал вопрос сидя дома у телевизора с банкой пива а для чего он живет? в союзе человек знал для чего, в Америке морпех тоже знает для чего потому-что "великий государственный миф" работал, в Казахстане "великий государственный миф" построен на личности первого президента на его заслугах при удержании государства от внутренних и внешних воин, меж-национальных,религиозных,расовых конфликтов и какому-никакому экономическому подъему в нулевых, но в Казахстане есть и другой "госмиф" старый советский от него никуда не деться и нужно постараться как-то уместить два мифа на одной плоскости, в ходе чего и возникают такие диспуты у нас с вами))

И сейчас барабанная дробь, главный тезис Киселева: "вы хотите как на Украине?" чтобы как у них советское все отменить и запретить а новый Украинский миф самостийности и незалежности возвести в культ) я лично не хочу, я за дуализм и плюрализм всего на свете, Гагарин великий представитель своего (советского) народа, Назарбаев не прям что уж великий будем честны но один из умнейших и сильнейших политиков на постсоветском пространстве, теперь у нас есть улица названная его именем, и улица названная именем великого космонавта, я рад, а вы?
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
напомню было два голосования весной и сейчас на форуме
В сумме боллее двухсот голосов и в оба раза сильно против этого переименования.
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Намного страшнее разрушенной промышленности и украденной у города всей собственности глубокая деградация среди населения.


Вот яркий пример работы идеологического отдела соседнего государства, только направленный не на собственный народ а на соседний благо удобрить почву как на востоке Украины в 14-ом году было

Все штмапы на лицо, у нас деградирующее население, власть коррумпирована, отдельные народы принижают по национальному и языковому признаку) где-то я такое уже слышал, вы милейший при Суркове не работали?

И что-то часто вас на наши Костанайские новости заносит, в Дубне походу дела тишина и покой мирный городишко?
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