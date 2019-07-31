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§ NG.kz
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек


Что то НГ хитрит) несколько человек это сколько? 10?50? 100? а может не было никого кроме этих двух ребятишек?)) ;-)
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
А кому нечем заняться, предлагаю обеспечивать чистоту в нашем городе.

А Тарасов и КОмпания, что - делают? Понятно интервью - дают... :lol: :oops:
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перед слушаниями активисты провели опрос среди жителей. Большинство опрошенных высказалось против переименования.


Так это опрошенные против а сами активисты то с каким мнение шли на собрание?) может зря их задержали,а то получилось бы как с Аркадием Семеновичем Денисовым все ждали от него вау, а получилось что он поддерживает линию партии)
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а может не было никого кроме этих двух ребятишек?)) ;-)

У страха, глаза - великИ... :-o
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
НГ, возьмите их к себе на работу.

КАк НГ их - возьмёт на работу?
Они будут каждый день - опаздывать.
Только - выйдут из дома, сразу - задержат,их... :lol: :oops: :-P
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У страха, глаза - великИ...


Вот я о том же) пришли двое,в полицию приехало-трое, "Наша Газета" сейчас написала что их было "несколько", через два дня какое нибудь либеральное издание напишет что их было 10, а через неделю в "Новой Газете" окажется что их было до пятисот и все они любят Навального)
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§ Серый волк
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


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Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Из акимата Звонили на работу и угрожали целым предприятиям" ???

Это чистейшей воды уголовщина!
Приехали! (вместо слова Поехали от первого космонавта планеты)

С угрозой предприятиям, угрозой массового недовыпуска продукции, личными угрозами и совершенная в составе группы. Этими прилипшими к креслам статьи кодекса попутвшими коррупционерами уже должны заниматься органы безопвсности любой страны считающей себя цивилизованной.

Представьте себе бургомист в Германии звонит в автоконцерны Ауди, фольксваген и произвдодителю поездов, электроники связи и энергетики SIEMENS и угрожает: "у тебя проблем будет куча" !!!!!

Подключайте столицу. Пора начать разбираться с этой бандой
Иначе они все предприятия терроризируют и вся техническая элита вынуждена будет иметь двойное гражданство, чтоб иметь защиту от этих чиновников звонильщиков.

Ни о каком прогрессе при этом говорить не придется.
Скорее о выводе производств в благополучные экономические зоны.
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§ Серый волк
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


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Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
начали звонить из акимата и грозить, что у их работодателей будут проблемы, однако активисты все равно решили поделиться результатами на слушании. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35662&start=15#comment_1

В газете приведена информация совершения должностного преступления.
Антигосударственной угрозы от людей обличенных властью и направленной на предпрития страны.
ТРЕБУЮ РАССЛЕДОВАНИЯ как факта предполагаемого террора предприятий со стороны представителей коррумпированного синдиката.
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§ Серый волк
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне даже при этом абсолютно не важно кто там стоял и с чем.
Я могу не разделять его мнения. или вообще быть против.
Но опубликованные сведения о терроризировании коррупционной бандой предпрятий это прямой повод в любой стране отложить все и заниматься этим.
В Германии все правительство при угрозе их предпритиям на уши бы поставило всю полицию докопаться до источников этих звонов способных подорвать экономику.
Шутки кончаются именно тогда, когда под угрозу ставится промышленная экономика страны.
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* Игорь Васильевич
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из акимата Звонили на работу и угрожали целым предприятиям"


Предприятиям?)) вы думаете они на заводах,фабриках работают? бедные трудяги, пролетариат у нас оказывается обижают

Цитата:
Представьте себе бургомист в Германии звонит в автоконцерны Ауди, фольксваген и произвдодителю поездов, электроники связи и энергетики SIEMENS и угрожает: "у тебя проблем будет куча"


Знаете я это отчетливо представил в полне такое может быть, мы в разведках не работаем и у нас данных как в Германии решают такие проблемы нет если у вас есть предоставте нам пруфы пожалуйста


Цитата:
В газете приведена информация совершения должностного преступления. Антигосударственной угрозы от людей обличенных властью и направленной на предпрития страны. ТРЕБУЮ РАССЛЕДОВАНИЯ


вот именно что расследования, вся статья написан со слов кого? правильно активистов, а они могли что? правильно наплести всего что угодно, благо они не поведали как их каленым железом пытали в участке)


Цитата:
Мне даже при этом абсолютно не важно кто там стоял и с чем.


понятно что вам неважно, главное чтоб буча была пожещще)
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 17:05
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 17:11
Комментарий проходит проверку.
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