Butch Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 85

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:33 Таки ну и шо? Любая популяция живых организмов разрастается в условиях достаточности ресурсов для удовлетворения потребностей, чем естественно сокращает их количество. При этом не имея механизмов одномоментного реагирования на изменения в количестве этих самых ресурсов, продолжает некоторое время разрастаться и в условиях некоторой не очень значительной их недостаточности, чем естественно усугубляет своё положение. И это приводит сначала к остановке в росте, а в последующем к сокращению численности популяции, до наступления момента вновь избыточности ресурсов. Совершенно нормальный процесс