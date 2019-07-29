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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 31.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джон Кеннеди, 35-й президент США, которого убили.
«Для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали».
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот после этих слов действительно понял, что ты не очень умён.


Вы тут все да этой тактикой пользуетесь оскорбить а потом что-то доказывать?)
или вы с обликоморале один человек?)

Цитата:
Гай Фокс. Или ты тут один , типа, умный?


У вас милейший раздвоение личности то я не очень умен то типа умный) Апределитесь! (голосом Януковича)

Цитата:
Тогда шло соревнование между мировоззрениями - капиталистическим и коммунистическим.


и кто победил в итоге?))расскажите нам интересно

Цитата:
Страна, только что победившая во Второй Мировой, восставшая буквально из пепла, смогла ПЕРВОЙ запустить, искусственный спутник Земли, запустить человека в космос, запустить первый атомный реактор( спасибо человеку на твоей аве!). И никто ей не помогал!


Да только половина населения союза жила как в Африке сейчас живут, зато дааа мы первые везде, и чем это не понты перед миром как пресловутое ЭКСПО?


Цитата:
Ну а что сделал Назарбаев?! Получил руки страну в которой не было разрухи, с развитой промышленностью. И что мы имеем в итоге?! Сырьевой придаток!


Вот точь в точь я могу тоже сказать про любую постсоветскую страну и про Россию в частности) и обратите внимание милейший, я вам про Назарбаева ничего не говорил вопрос то был про Гагарина) и если уж на то пошло назовите мне постсоветскую страну в которой все настолько отлично что аж слюнки текут охота туда переехать)
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали»


Да умный президент был за что же его убили ?) и раз к Америке перешли хотя это как я понял любимая тема злого киргизца

Раз важнейшие вещи это полеты в космос почему тогда США свернула свою космическую программу после распада СССР? луну и марс не покоряют,один Илон Маск частник пыжится со своими ракетами да и ему паходу надоело уже, после 91-го как-то сразу космос стал не важнейшей вещью для нации)
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


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Сообщений: 2224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Вопрос сейчас стоит о том, зачем переименовывать улицу Гагарина в улицу Назарбаева! Один первым побывал в космосе, а второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством). Кто из них более достоин?
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос сейчас стоит о том


Вопрос этот уже не стоит, уже все решено большинством голосующих)

Цитата:
Один первым побывал в космосе


Улица его имени осталась в Костанае если вы не в курсе, можете туда привести своих детей и рассказывать про подвиги

Цитата:
второй создал коррупционное государство, развалил промышленность(вернее, под его чутким руководством)


Это вы сейчас про Ельцина? Путина? Лукашенко? Ниязова? Алиева? Кучму? Януковича? Порошенко? потому-что они все так то подходят вам не кажется?)

Я уже писал вам выше назовите постсоветское государство которое достигло мировых успехов во всем, что-бы с ним можно было сравнить наш бедный Казахстан?
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Я уже писал вам выше назовите постсоветское государство которое достигло мировых успехов во всем, что-бы с ним можно было сравнить наш бедный Казахстан?

Для тех, кто в танке - здесь говорят о переименовании улицы, а не о достижениях постсоветских государств. Хотя для тебя главное - увести разговор в сторону. ///

[Исправлено: Iney, 31.07.2019 - 15:44]
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 15:41
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10445
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 15:48
Комментарий проходит проверку.
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