Цитата: А вот после этих слов действительно понял, что ты не очень умён.



Вы тут все да этой тактикой пользуетесь оскорбить а потом что-то доказывать?)

или вы с обликоморале один человек?)



Цитата: Гай Фокс. Или ты тут один , типа, умный?



У вас милейший раздвоение личности то я не очень умен то типа умный) Апределитесь! (голосом Януковича)



Цитата: Тогда шло соревнование между мировоззрениями - капиталистическим и коммунистическим.



и кто победил в итоге?))расскажите нам интересно



Цитата: Страна, только что победившая во Второй Мировой, восставшая буквально из пепла, смогла ПЕРВОЙ запустить, искусственный спутник Земли, запустить человека в космос, запустить первый атомный реактор( спасибо человеку на твоей аве!). И никто ей не помогал!



Да только половина населения союза жила как в Африке сейчас живут, зато дааа мы первые везде, и чем это не понты перед миром как пресловутое ЭКСПО?





Цитата: Ну а что сделал Назарбаев?! Получил руки страну в которой не было разрухи, с развитой промышленностью. И что мы имеем в итоге?! Сырьевой придаток!



Вот точь в точь я могу тоже сказать про любую постсоветскую страну и про Россию в частности) и обратите внимание милейший, я вам про Назарбаева ничего не говорил вопрос то был про Гагарина) и если уж на то пошло назовите мне постсоветскую страну в которой все настолько отлично что аж слюнки текут охота туда переехать)