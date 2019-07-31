Игорь Васильевич Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 87

Регистрация: 19.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:51 Цитата: У страха, глаза - великИ...



Вот я о том же) пришли двое,в полицию приехало-трое, "Наша Газета" сейчас написала что их было "несколько", через два дня какое нибудь либеральное издание напишет что их было 10, а через неделю в "Новой Газете" окажется что их было до пятисот и все они любят Навального)