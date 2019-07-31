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§ NG.kz
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек


Что то НГ хитрит) несколько человек это сколько? 10?50? 100? а может не было никого кроме этих двух ребятишек?)) ;-)
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
А кому нечем заняться, предлагаю обеспечивать чистоту в нашем городе.

А Тарасов и КОмпания, что - делают? Понятно интервью - дают... :lol: :oops:
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перед слушаниями активисты провели опрос среди жителей. Большинство опрошенных высказалось против переименования.


Так это опрошенные против а сами активисты то с каким мнение шли на собрание?) может зря их задержали,а то получилось бы как с Аркадием Семеновичем Денисовым все ждали от него вау, а получилось что он поддерживает линию партии)
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а может не было никого кроме этих двух ребятишек?)) ;-)

У страха, глаза - великИ... :-o
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§ drakon
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
НГ, возьмите их к себе на работу.

КАк НГ их - возьмёт на работу?
Они будут каждый день - опаздывать.
Только - выйдут из дома, сразу - задержат,их... :lol: :oops: :-P
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У страха, глаза - великИ...


Вот я о том же) пришли двое,в полицию приехало-трое, "Наша Газета" сейчас написала что их было "несколько", через два дня какое нибудь либеральное издание напишет что их было 10, а через неделю в "Новой Газете" окажется что их было до пятисот и все они любят Навального)
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