Цитата: Гагарин 108 минут посидел в одном кресле, но при этом он олицетворяет собой первый шаг человека во вселенную.



И? где великий ответ №184? Юрий Алексеевич 108 минут "посидел в одном кресле" и что? а мог Герман Степанович Титов так же посидеть, вся заслуга Гагарина что на него жребий упал? миллионы людей в советском союзе напрягли на эту бессмысленную космическую гонку с США от чего потом экономика союза и надорвалась что бы человек 108 минут "посидел в одном кресле" а смысл? ну были бы первые американцы в космосе что от этого изменилось? земля треснула, моря засохли?



Да просто ребят нужно сесть в тишине ВЫКЛЮЧИТЬ РОССИЮ 24 и честно признать и для себя понять что 70 лет нас кормили выдуманным величием, первые в космосе,первые в спорте,первые в науке,первые на дереве, а сейчас все это кончилось, вот как раз по причине того что постоянно кого-то догнать пытались, кому-то доказывали как маленький мальчик которого во дворе бьют пытается везде выпендренутся что он крутой, США делало все не напрягаясь а мы из кожи вон лезли.

И сейчас в России не живут настоящим а только про прошлое везде толдычат какие мы были герои а зачем он нужен этот героизм? жрать нечего но гордись старыми героями ты же из ВЕЛИКОЙ страны.

Не переводи стрелки на Россию за свою страну отвечай- сейчас будут писать) хорошо, в Казахстане жить трудно,ну правда трудно поэтому половина форумчан кто здесь сидит и уехало за лучшей долей за границу, легко теперь из-за бугра критиковать) но я верю (наверно я наивный идиот, но тут и в Путина и Крымнаш верят так что я не один такой) что все нормализуется, у каждой страны были этапы застоя и экономического кризиса но нужно работать и продолжать строить и экспериментировать,страна как чистый лист и нужно попытаться не испачкать его не замарать, старые герои хороши для пантеона, но нужны и новые, кто-то должен их делать, в России сейчас такие есть? вроде не замечал а у нас есть один.







Цитата: Хотелось бы ответить всем кто не может понять почему народу не нравятся переименования, переносы, сносы и другие поносы. Дело в том что это всё наша история, история моей страны и противостояние русского имперского против суверенного казахского здесь ни при чём. Безусловно задолизы были и будут и перепишут наши имена, а хотелось бы, что бы на первом месте оставалась история. Не умоляя заслуг первого президента, считаю его мудрым человеком, не понятно откуда такая прыть у местных ономастов.



Единственный грамотный комментарий по вопросу переименования







Цитата: Ну вот так всегда, дашь по "щам" и сразу обиды перерастают в оскорбления.



Где эт вы милейший Обликомороле успели мне по "щам" надовать? я что то не заметил) и упаси вас боже не обижаюсь я на вас, просто с вами тяжеловато вести диалог потому что вы пытаетесь сразу атаковать немного "женской" формулой -"оскорблю или быстренько оскорблюсь сам и за это в двойне потом оскорблю")



СЫ.СЫ.

Мою фразу Цитата: наверно я наивный идиот сейчас вырвут из контекста и будут изголятся в словоблудии по типу о смотрите он наивный идиот)