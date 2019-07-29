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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

И просьба оставаться корректным, при обсуждении.
Я конечно не администрация, но немного уважения и такта к оппоненту и ВАМ не повредит.
Разговорчивый Вы наш (с) "Гараж"

[Исправлено: elektron, 30.07.2019 - 19:47]
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимат похоже свеженьких завезли с трассы на Нурсултан. Отрабатывают аж пыль стоит на пирожок и похлёбку. :-)
Вот так неожиданнно и раскрылась тайна зарегистрировавшихся и молчащих до времени мертвых душ на форуме.

А можно вопрос редакции, что там с канибалом, который стрелял девочке в глаз и говорил что мне ничего не будет.
И происходило это где-то недалего от будущей Назарбаева?
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.19 - 05:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
с туговатым обликомароле трудно батлится

:lol:
Ну вот так всегда, дашь по "щам" и сразу обиды перерастают в оскорбления.
Мен с тобой не баталится, я просто выражаю свое мнение.
А это совсем не то, что ты там себе напридумывал. :lol:
Ну а тут, вкратце о том, что всё таки сделал Юра Гагарин великого.
До некоторых жеж не доходит и вряд ли уже когда дойдет.
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
и все таки вопрос повис в воздухе

Так что насчет ЭКСПО? Мой ответ в #184, а где ваш?
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.07.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Предлагаю отключить им инет и подключить только спец канал где буду им показывать круглые сутки про космонавтов.))

А можно было для них оставить один канал в котором будут показывать все о Нурсултане Абишевиче. О его становлении как Отца, о его достижениях и процветании нашей страны
А еще, мне очень интересно было бы узнать мнение Назарбаева о переименовании улицы в Назарбаева.
8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 31.07.2019 - 09:27]
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гагарин 108 минут посидел в одном кресле, но при этом он олицетворяет собой первый шаг человека во вселенную.


И? где великий ответ №184? Юрий Алексеевич 108 минут "посидел в одном кресле" и что? а мог Герман Степанович Титов так же посидеть, вся заслуга Гагарина что на него жребий упал? миллионы людей в советском союзе напрягли на эту бессмысленную космическую гонку с США от чего потом экономика союза и надорвалась что бы человек 108 минут "посидел в одном кресле" а смысл? ну были бы первые американцы в космосе что от этого изменилось? земля треснула, моря засохли?

Да просто ребят нужно сесть в тишине ВЫКЛЮЧИТЬ РОССИЮ 24 и честно признать и для себя понять что 70 лет нас кормили выдуманным величием, первые в космосе,первые в спорте,первые в науке,первые на дереве, а сейчас все это кончилось, вот как раз по причине того что постоянно кого-то догнать пытались, кому-то доказывали как маленький мальчик которого во дворе бьют пытается везде выпендренутся что он крутой, США делало все не напрягаясь а мы из кожи вон лезли.
И сейчас в России не живут настоящим а только про прошлое везде толдычат какие мы были герои а зачем он нужен этот героизм? жрать нечего но гордись старыми героями ты же из ВЕЛИКОЙ страны.
Не переводи стрелки на Россию за свою страну отвечай- сейчас будут писать) хорошо, в Казахстане жить трудно,ну правда трудно поэтому половина форумчан кто здесь сидит и уехало за лучшей долей за границу, легко теперь из-за бугра критиковать) но я верю (наверно я наивный идиот, но тут и в Путина и Крымнаш верят так что я не один такой) что все нормализуется, у каждой страны были этапы застоя и экономического кризиса но нужно работать и продолжать строить и экспериментировать,страна как чистый лист и нужно попытаться не испачкать его не замарать, старые герои хороши для пантеона, но нужны и новые, кто-то должен их делать, в России сейчас такие есть? вроде не замечал а у нас есть один.



Цитата:
Хотелось бы ответить всем кто не может понять почему народу не нравятся переименования, переносы, сносы и другие поносы. Дело в том что это всё наша история, история моей страны и противостояние русского имперского против суверенного казахского здесь ни при чём. Безусловно задолизы были и будут и перепишут наши имена, а хотелось бы, что бы на первом месте оставалась история. Не умоляя заслуг первого президента, считаю его мудрым человеком, не понятно откуда такая прыть у местных ономастов.


Единственный грамотный комментарий по вопросу переименования



Цитата:
Ну вот так всегда, дашь по "щам" и сразу обиды перерастают в оскорбления.


Где эт вы милейший Обликомороле успели мне по "щам" надовать? я что то не заметил) и упаси вас боже не обижаюсь я на вас, просто с вами тяжеловато вести диалог потому что вы пытаетесь сразу атаковать немного "женской" формулой -"оскорблю или быстренько оскорблюсь сам и за это в двойне потом оскорблю")

СЫ.СЫ.
Мою фразу Цитата:
наверно я наивный идиот
сейчас вырвут из контекста и будут изголятся в словоблудии по типу о смотрите он наивный идиот) 8-) 8-)
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.07.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Да просто ребят нужно сесть в тишине ВЫКЛЮЧИТЬ РОССИЮ 24 и честно признать и для себя понять что 70 лет нас кормили выдуманным величием, первые в космосе,первые в спорте,первые в науке,
- это мной вырезано из контекста :-)
Я жил в той стране и в те годы. Поэтому конкретно про первые в космосе и первые в спорте, первые в науке и т.д. это на самом деле было. И лучшее образование, бесплатное и бесплатная медицина и многое другое. Мне есть с чем сравнивать. правда не было тогда интернета, но был в те годы наш Отец Нурсултан Абишевич. Цитата:
Игорь Васильевич:
Да просто ребят нужно сесть в тишине ВЫКЛЮЧИТЬ РОССИЮ 24 и честно признать и для себя понять
Так при чем здесь Россия 24 , Хабар и прочие ? Мы ведь сейчас в интернете сидим не вылезаем. Достаточно зайти на ютубе и посмотреть что и где происходит. Послушать иностранные гостей о той же России или Казахстане, просто посерфить, даже посмотреть все эти митинги в Москве и самим разобраться. Взять с пяток последних международных спортивных соревнований итоги, чемпионаты универсиады. Поискать какое нибудь там величие или "невеличие". Даже посмотреть на КрымНаш можно. И никакие Россия 24 совсем не нужны. Только слух и зрение. Ну и способность реально мыслить, наверно
Опять таки, возможно здесь еще дело вкуса :lol:
Один найдет в этом массу недостатков, а другой даже в мелочах найдет величие

[Исправлено: Кушмурунец23, 31.07.2019 - 11:27]
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.07.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вот так неожиданнно и раскрылась тайна зарегистрировавшихся и молчащих до времени мертвых душ на форуме.


"Спящие"?
;-)
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.07.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
старые герои хороши для пантеона, но нужны и новые, кто-то должен их делать, в России сейчас такие есть? вроде не замечал а у нас есть один.


Оскорбление обеих стран!
И там есть: Александр Прохоренко,Роман Филиппов и др.
И у нас не один - н-мер,сын двух народов Серик Султангабиев
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
где великий ответ №184?

А где ваш ответ на экспо?
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
108 минут "посидел в одном кресле" и что?

Ну да, разве ж это достижение... 30 лет в одном кресле - круто, 108 минут - ниочем ваще.
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
первые в космосе,первые в спорте,первые в науке

Чем желание попасть в тридцатку лучше желания быть первым?
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2220
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а у тебя на аве то знаешь кто висит

Гай Фокс. Или ты тут один , типа, умный?!Цитата:
Игорь Васильевич:
И все таки вопрос поивис что великого сделал Гагарин?

А что такого великого совершил Назарбаев?! Первый в космос полетел?
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2220
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а смысл? ну были бы первые американцы в космосе что от этого изменилось? земля треснула, моря засохли?

А вот после этих слов действительно понял, что ты не очень умён. Тогда шло соревнование между мировоззрениями - капиталистическим и коммунистическим. Страна, только что победившая во Второй Мировой, восставшая буквально из пепла, смогла ПЕРВОЙ запустить, искусственный спутник Земли, запустить человека в космос, запустить первый атомный реактор( спасибо человеку на твоей аве!). И никто ей не помогал! Ну а что сделал Назарбаев?! Получил руки страну в которой не было разрухи, с развитой промышленностью. И что мы имеем в итоге?! Сырьевой придаток! Шикарные достижения!
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