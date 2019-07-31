peshexod Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3388

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:28 Не все забыли что такое гордость, уверен через год другой парень будет не один и тогда уже не засунуть голову в песок.

Радует и в то же время опасаюсь, сигналы идут снизу, а сверху уши заткнули, чревато это.