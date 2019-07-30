/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаец Василий поджёг уже установленный облицовочный блок возле своего окна, чтобы проверить его на горючесть.Результат снял на видео. Блок плавился и горел. После резонанса в соцсетях ему пришлось давать объяснения сотрудникам департамента по ЧС Костанайской области и полиции.
Читать новость

§ Серый волк
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злостное покушение на тишину в коррупционном болоте. Вопиющая хулиганства :-)
Профайл

§ maxsaf
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если бы материал оказался очень горючим? Этот горе-экспериментатор был бы виноват?
Профайл

§ maxsaf
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо проверить, не он ли тестировал бывшее здание отдела образования ))
Профайл

§ Сыкымы
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учредитель фонда «Suiіkti Qostanai», который выступил автором идеи облицовки фасадов, Аскар ЖАБАЕВ прокомментировал видео: - Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр... Есть ещё желающие провести опыт и пожечь облицовочный материал?

Да, есть! Если возьму кусок этой облицовки и подожгу его в таком месте, в котором пользование открытым огнём не запрещено - дальше что? Свойства этой облицовки как-то изменятся? Слишком "борзый" коммент от "автора идеи облицовки фасадов". Такое ощущение, как будто с холопами своими разговаривает, типа "вам на халявку облицовку делают - рты не раскрывайте!". На кону - безопасность тысяч костанайцев, и вместо такого коммента хотелось бы узнать торговое наименование этого стройматериала, обозначенное в ПСД, и увидеть сертификат безопасности вместо голословных отмазок.

[Исправлено: Сыкымы, 30.07.2019 - 21:36]
Профайл

§ Сыкымы
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она загорится только если на неё напрямую направят огонь, но без него она сама потухнет, - прокомментировал видео учредитель фонда «Suiіkti Qostanai»

Ну, так-то, открытое пламя на наружные стены вообще никогда не попадает, если "его напрямую не направят".
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35289 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35203
https://youtu.be/Vow73TVackw https://youtu.be/FM7JngDggLU
Профайл

§ peshexod
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3387
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
предлагаю скинуться на него через НГ.

Не против
Профайл

§ Игорь Васильевич
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это уже бред, судить этого дурака это перебор,мучеников режима плодят
Профайл

* Victor Yang
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11764
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Цитата: Она загорится только если на неё напрямую направят огонь, но без него она сама потухнет, - прокомментировал видео учредитель фонда «Suiіkti Qostanai»

Это, кстати, описание группы горючести материала Г1. А даже её не должно быть! Должна быть НГ, то есть негорючий. Прямое нарушение технического регламента "Общие требования пожарной безопасности". Учредитель фонда сам расписался в нарушении. Как теперь исправлять будет?
Сюда бы ГАСК подтянуть, ну и пожарных. Эх, гулять так гулять - и прокуратуру!

[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2019 - 23:40]

[Исправлено: Victor Yang, 31.07.2019 - 07:17]
Профайл

§ Серый волк
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 01:04
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 01:13
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Такое ощущение, как будто с холопами своими разговаривает, типа "вам на халявку облицовку делают - рты не раскрывайте!"

Вы правы! у этих отбросов другое миропонимание.
Для них люди и этот чужой город просто поле, на котором зреет их урожай окучивания государственных денег и денег отнятых у жителей.
Для ни это всего только вдруг одна морковка в поле из урожая купюр, которые они заранее считают отжатыми у государства возмутилась и поставила бастыкам вопрос.
Какая-то морковка с денежного поля.

Естественно они притащат как в Приключениях буратино глупых дуримаров на форум, идиотов полицейских-бульдогов, и подкупных судей и все что смогут. Морковка на ихом поле, которое они считают отдано им, посмела тестировать их урожай бабла с этих распилов и освоений.
Ещё раз молодому поколениию. Видите это - уезжайте поступать в любую цивилизованную страну с качественным образованием.
Профайл

§ директор пляжа
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.07.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в случае штрафа

если адвоката наймет можно их всех нахр... послать. Стена относится к его квартире, а разве со своим имуществом собственник не вправе делать все что хочет? Вдруг он так ремонт делает :lol: 50/50
Другое дело, что встречный иск будет со стороны фирмы-подрядчика который дискредитирует его как (НЕ)надежного исполнителя работ и поставщика ТМЦ. В клевету можно в общем вроде как переквалифицировать. Но если парень не дурак и лишнего не подписал, обратится за помощью можно к юристу и не платить эту пощечину 5 (мрп) :

[Исправлено: директор пляжа, 31.07.2019 - 09:23]
Профайл

* MedVed820607
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 31.07.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тут обсуждаем горит или нет. А ведь можно просто посмотреть на опыт "соседей".
1)первое горение такой облицовки
https://bnews.kz/news/oblitsovka_doma_mogla_sprovotsirovat_krupnii_pozhar_v_mnogoetazhke_aktobe

2) второе горение облицовки
https://wwwy.zakon.kz/4965520-akim-oblasti-provel-srochnoe.html
Профайл

* MedVed820607
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 31.07.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Актобе облицовкой делали только балконы (см фото) если вспыхнет на наших домах зашитых вкруг - будет крематорий. Вдумайтесь 20 мин- 6 этажей. Т.е. распространение было минут за 3-5.
Профайл

§ Добринцофф
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6632
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.07.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Стена относится к его квартире, а разве со своим имуществом собственник не вправе делать все что хочет?

Это в частном доме ,стена его собственность,а в скворечнике стены,подъезд,крыша-это всё общая совместная собственность.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 3
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх