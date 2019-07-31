Цитата: На видео чиновник говорит, что "Лондон столица мира, но он все равно Казахстан любит больше". "Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно - патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру", - сказал аким Шымкента. Видео вызвало неоднозначную реакцию в Казнете. Немалое количество пользователей заявили о недопустимости позиции чиновника.



А что он такого сказал предосудительного? работать в Кз и путешествовать по миру запрещено теперь?