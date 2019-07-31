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§ NG.kz
Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Габидулла Абдрахимов был особожден от должности акима Шымкента во вторник, 30 июля. Политолог Ерлан Саиров назвал увольнение акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова предупреждением для чиновников во всем Казахстане.
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§ Игорь Васильевич
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На видео чиновник говорит, что "Лондон столица мира, но он все равно Казахстан любит больше". "Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно - патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру", - сказал аким Шымкента. Видео вызвало неоднозначную реакцию в Казнете. Немалое количество пользователей заявили о недопустимости позиции чиновника.


А что он такого сказал предосудительного? работать в Кз и путешествовать по миру запрещено теперь? 8-)
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§ maxsaf
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фоне массовых удалений аккаунтов акции инсты поди просели процентов 5-6 за день))
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§ maxsaf
Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
А что он такого сказал предосудительного? работать в Кз и путешествовать по миру запрещено теперь?

Бывший аким наверное щас задается тем же вопросом :lol:
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§ maxsaf
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, зачем озвучили стоимость двухнедельного проживания в отеле, если аким там только два дня пробыл... или не два? ;-)
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§ yudjin
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6023
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
быть интеллектуально и культурно выше, и они должны уметь разговаривать со своими согражданами.

Вот ценный совет для наших 2-х акимов и некоторых их замов... а то же как не посмотришь, так и желание вообще с ними общаться отпадает.
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