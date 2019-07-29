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Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 05:11 Цитата: Игорь Васильевич:

с туговатым обликомароле трудно батлится



Ну вот так всегда, дашь по "щам" и сразу обиды перерастают в оскорбления.

Мен с тобой не баталится, я просто выражаю свое мнение.

А это совсем не то, что ты там себе напридумывал.

Ну а тут, вкратце о том, что всё таки сделал Юра Гагарин великого.

До некоторых жеж не доходит и вряд ли уже когда дойдет.