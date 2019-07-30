Серый волк Re: "У меня не было никаких злых намерений" -... #25





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:22 Цитата: Сыкымы:

Такое ощущение, как будто с холопами своими разговаривает, типа "вам на халявку облицовку делают - рты не раскрывайте!"

Вы правы! у этих отбросов другое миропонимание.

Для них люди и этот чужой город просто поле, на котором зреет их урожай окучивания государственных денег и денег отнятых у жителей.

Для ни это всего только вдруг одна морковка в поле из урожая купюр, которые они заранее считают отжатыми у государства возмутилась и поставила бастыкам вопрос.

Какая-то морковка с денежного поля.



Естественно они притащат как в Приключениях буратино глупых дуримаров на форум, идиотов полицейских-бульдогов, и подкупных судей и все что смогут. Морковка на ихом поле, которое они считают отдано им, посмела тестировать их урожай бабла с этих распилов и освоений.

Ещё раз молодому поколениию. Видите это - уезжайте поступать в любую цивилизованную страну с качественным образованием.