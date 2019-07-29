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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.07.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

И просьба оставаться корректным, при обсуждении.
Я конечно не администрация, но немного уважения и такта к оппоненту и ВАМ не повредит.
Разговорчивый Вы наш (с) "Гараж"

[Исправлено: elektron, 30.07.2019 - 19:47]
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимат похоже свеженьких завезли с трассы на Нурсултан. Отрабатывают аж пыль стоит на пирожок и похлёбку. :-)
Вот так неожиданнно и раскрылась тайна зарегистрировавшихся и молчащих до времени мертвых душ на форуме.

А можно вопрос редакции, что там с канибалом, который стрелял девочке в глаз и говорил что мне ничего не будет.
И происходило это где-то недалего от будущей Назарбаева?
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.19 - 05:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
с туговатым обликомароле трудно батлится

:lol:
Ну вот так всегда, дашь по "щам" и сразу обиды перерастают в оскорбления.
Мен с тобой не баталится, я просто выражаю свое мнение.
А это совсем не то, что ты там себе напридумывал. :lol:
Ну а тут, вкратце о том, что всё таки сделал Юра Гагарин великого.
До некоторых жеж не доходит и вряд ли уже когда дойдет.
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2471
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
и все таки вопрос повис в воздухе

Так что насчет ЭКСПО? Мой ответ в #184, а где ваш?
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