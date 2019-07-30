/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный врач костанайской скорой помощи Ирина Штейгервальд обратилась к родителям Костанайской области с просьбой следить за детьми, которые от скуки атакуют колл-центр скорой бессмысленными телефонными звонками.
Читать новость

§ Fasd
Re: "Ребенок парализовал работу колл-центра" -...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 30.07.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегоднеяшним-А правильно сегодняшним
Профайл

§ Серый волк
Re: "Ребенок парализовал работу колл-центра" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10444
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd: сегоднеяшним-А правильно сегодняшним
А ещё правильнее тётеньке из скрой помощи найти помощь. Профессионального сообщества, и провести грамотные тренинги с девушками центра обработки обращений в Скорую от профессионалов.
Чтоб и девушки на линии себя могли ощущать чуть более комфортно, и чтоб сразу могли определить мотивацию дитя звонившего, и за менее чем за одну минуту отработать с ним позитивный психологический приём большой важности этой линии для окружающих его людей.
Если конечно это маленький человек только получивший выход в мир безграничных коммуникаций.
Понятно что с глупыми переростками нужны другие приёмы.
;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 0
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх