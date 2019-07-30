Серый волк Re: "Ребенок парализовал работу колл-центра" -... #2





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:13 Цитата: Fasd: сегоднеяшним-А правильно сегодняшним А ещё правильнее тётеньке из скрой помощи найти помощь. Профессионального сообщества, и провести грамотные тренинги с девушками центра обработки обращений в Скорую от профессионалов.

Чтоб и девушки на линии себя могли ощущать чуть более комфортно, и чтоб сразу могли определить мотивацию дитя звонившего, и за менее чем за одну минуту отработать с ним позитивный психологический приём большой важности этой линии для окружающих его людей.

Если конечно это маленький человек только получивший выход в мир безграничных коммуникаций.

Понятно что с глупыми переростками нужны другие приёмы.







