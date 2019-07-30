Цитата: Серый волк: Даже дети 14 лет в субботу выходили за свои будущие избирательные права Ты сам в эту чушь-то веришь? Да вбросами в соцсетях их вытащили на это "мероприятие", которое изначально имело своей целью бестолковую провокацию. А потом дежурно орали на камеры "онижедети!". Клоуны. Женщину (кстати, непонятно где и кто ее поранил, но рана вроде была) - забинтовали и вместо больницы (да, адекватные бы отправили в больницу - мало ли, сотряс или ушиб ГМ) - нет, выставили ее напоказ перед рядами ОМОНа для красивого кадра, вертели как реквизит. Для кого этот цирк и провокация? Или все проще - отработка заказа/гранта?

Цитата: Серый волк:

это был кремлебот

Поразительно, как ты деградировал

Намного же проще "кремлеботами" и "нурлыкунами" разбрасываться, чем мозг задействовать Благодатная почва для этих Соболей (кстати, кто ее знал еще месяц назад?) и прочих пушных тушканов. А в итоге будут все там же, где и прежние Удальцовы и иже с ними...

Цитата: elektron:

путешествия у Вас лучше получается

Это да, поддержу.