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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ electro
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
electro


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.07.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где тов.Денисов?
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/12539317.shtml

Очень даже позитивная статейка. Вот если бы не все эти переименования и другие вмешательства
в русскоязычный лад жизни, может и в Казахстан бы люди ехали, а не наоборот. А то сегодня врачей ищем, завтра учителей, инженеров, технологов и пр. искать будем. А умозаключения автора проще игнорировать. Такое же мнение обывателя. А вот факты интересны. :lol:
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


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Сообщений: 77
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О наконец то ребята по умней проснулись а то с туговатым обликомароле трудно батлится )ну начнем товарисчи что там во первых:вы половиной кто проживает в России вторая половина нежно грезит по ней под одеялом каждую ночь так что доказывать вам что то бесполезно это РАЗ, я не удивлюсь если вы там получаете зп и поэтому смотрите на Казахстан как на свой придаток и колонию где можно дешево потусить и отдохнуть это ДВА, все упреки а причем тут Россия ? Задавайте своему начальству пожалуйста которое вам установило лимит по комментам в день на этом ресурсе) хоть бы что умное писали а то так для отчета больше это ТРИ ,ЭСПО ну ЭСПО и ЭСПО с сотки пишу неудобно а обликоморальный по умнее не мог притензию выдумать так что мне его деньги не считать))это ЧЕТЫРЕ а что касается полета Гагарина что это величайшее достижение ну ребят ну блин вы серезьно? Да для 60-ых это круть а сейчас нам что от этого? Кто то помнит человека кто первый огонь приручил? Или колесо изобрел? Колумба помним новый свет открыл тоже величайшее открытие и что? Ну герой Гагарин страны которой уже нет,че вы за него так тапотите то? Вы то чьих будите? Собаки на сене ей богу и сами не живут спокойно и другим не дают) да тут земляк про Курчатова заикнулся молодец узнал не все еще потеряно) а у тебя на аве то знаешь кто висит? И все таки вопрос поивис что великого сделал Гагарин? 8-)
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


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Сообщений: 111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.07.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут форумчане что то так болезненно переименование переживают ну понятно Русский мир, Империя, Путин, мужики есть такой фильм ширли-мырли там цыганский барон все кипетком писил что великий цыганский народ принижают всякие шовинисты на что ему ответили да кому вы н..й цыгани сдались? Так тут охото ответить)
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2470
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
великого сделал Гагарин?

Назарбаев тоже не в одиночку всю степь на своих плечах тащил, раз уж на то пошло. За освоение космоса бились целые страны, коллаборации десятков институтов, величайшие умы, начиная с Да-Винчи и Циолковского, и заканчивая Королевым. Гагарин 108 минут посидел в одном кресле, но при этом он олицетворяет собой первый шаг человека во вселенную.
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут форумчане что то так болезненно переименование переживают

Вы так считаете? вроде просто дискуссия.
А если серьёзно, то пора бы действительно уже задуматься, к чему и куда всё это ведёт.
вот тут подробнее если интересно. Причём сравните кто уезжает, а кто приезжает. 8-)
ПС: это кстати официальные данные сайта: https://vlast.kz/.
Если статейки разных журналюг поискать, не то ещё накопипастить можно будет. :lol: ;-)

[Исправлено: elektron, 30.07.2019 - 17:41]
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§ elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
я не удивлюсь если вы там получаете зп и поэтому смотрите на Казахстан как на свой придаток и колонию

ЗП конечно исправно получаем, но не за кометы, а за проделанную работу. Работу тоже работать нужно иначе не доработанная останется. :lol: А на счёт придатка, могу ошибаться, но вряд ли кто так считает, хотя власть имущие всё для ентого делают.
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
О наконец то ребята по умней проснулись а )ну начнем товарисчи что там во первых:вы половиной кто проживает в России вторая половина



Это не реинкарнация Бывалого?
Хотя, до Бывалого ему далековато
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понятно Русский мир, Империя, Путин, мужики есть такой фильм ширли-мырли там цыганский барон все кипетком писил что великий цыганский народ принижают всякие шовинисты на что ему ответили да кому вы н..й цыгани сдались? Так тут охото ответить)



История давно уже вычленила из толпы наций и народностей Великие Нации. И сколько бы стёба в их адрес от мелких ни звучало, их величию это не мешает.
А вот фраза "великий цыганский народ" и её продолжение наталкивает на ассоциации...
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§ peshexod
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3387
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы ответить всем кто не может понять почему народу не нравятся переименования, переносы, сносы и другие поносы. Дело в том что это всё наша история, история моей страны и противостояние русского имперского против суверенного казахского здесь ни при чём.
Безусловно задолизы были и будут и перепишут наши имена, а хотелось бы, что бы на первом месте оставалась история. Не умоляя заслуг первого президента, считаю его мудрым человеком, не понятно откуда такая прыть у местных ономастов. Инициативные группы - фикция.
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2470
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
народу не нравятся переименования

Сказали же черным по белому: народу - нравятся. Не нравятся всем остальным ))
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§ Козлов я
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.07.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Троллит он всех, а мы внимаем самопроизглашенному идолу современности, без морали и человеческих ценностей. Плюньте на него и все. Его циничные принципы он может оставить при себе. Короче,НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ. Не Курчатов это, не Курчатов...
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§ Настенька
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 31.07.19 - 00:05
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